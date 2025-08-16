◆米大リーグメッツ―マリナーズ（１５日、米ニューヨーク州ニューヨーク＝シティフィールド）メッツのフアン・ソト外野手が１５日（日本時間１６日）、本拠のマリナーズ戦に「２番・右翼」で先発出場し、２試合ぶりの３０号本塁打を放った。３０号到達は３年連続４度目となった。４回、リンドアの２４号逆転２ランが飛び出した直後だった。右腕ＬＭ・カスティジョの初球。内角へのシンカーをフルスイング。打球は右中間フェ