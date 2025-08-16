米首都ワシントンで、連邦議会議事堂の周辺を巡回する州兵＝14日（AP＝共同）【ワシントン共同】米首都ワシントンのシュワルブ司法長官は15日、トランプ政権がワシントンの警察の指揮権を掌握した措置について、違法性の確認を求めて連邦地裁に提訴した。犯罪対策を名目にワシントンへの統制を強めようとする政権に抵抗する姿勢を示した。米大統領は緊急事態の際に特別区であるワシントンの警察を連邦政府の指揮下に編入するこ