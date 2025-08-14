2回に中村晃の打球が右腕と胸元付近に直撃■西武 ー ソフトバンク（14日・ベルーナドーム）西武・高橋光成投手が14日、ベルーナドームで行われたソフトバンク戦に先発登板した。2回に打球直撃し、3回のマウンドに立たずに緊急降板した。高橋光は2回、先頭の中村晃外野手の打球が右腕と胸元付近に直撃。その後は打球を処理し、その回を無失点に抑えたが、3回のマウンドに上がらず交代となった。2回26球を投げ、1安打1奪三振1