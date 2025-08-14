大谷翔平は5回途中4失点で降板した【MLB】エンゼルス ー ドジャース（日本時間14日・アナハイム）ドジャース・大谷翔平投手は13日（日本時間14日）、敵地でのエンゼルス戦に「1番・投手兼指名打者」として先発出場した。大谷は3点リードの5回に2失点し、この回を投げ切ることなく交代となったが、米実況は「間違いなく正しい采配」と強調した。5-2のリードで迎えた5回、大谷は3本の安打を浴びて2失点。1点差に迫られて、なおも