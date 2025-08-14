日清製粉ウェルナがお馴染みのHR投稿【MLB】エンゼルス 7ー6 エンゼルス（日本時間13日・アナハイム）4戦連発に大忙しだ。ドジャース・大谷翔平投手は12日（日本時間13日）、敵地でのエンゼルス戦で同点の9回に、一時勝ち越しとなる43号ソロを放った。4試合連発の衝撃弾からわずか5分後にはお馴染みの日本企業が祝福の投稿。その豪華な出来栄えにファンからは「どんどん壮観に」といった反応が寄せられている。大谷は5-5の同点