「Galaxy Z Fold7」は2025年8月1日に発売されたSamsungの折りたたみ式スマートフォンです。Galaxy Z Fold7はただ折りたためるだけのスマートフォンというわけではなく、2億画素のカメラやフラッグシップ機と同じプロセッサなどを搭載した最上位クラスのスペックを備えています。そんなGalaxy Z Fold7がGIGAZINE編集部に届いたので、カメラ性能を徹底検証してみました。記事の最後にはベンチマークテストの結果も記載しているので、