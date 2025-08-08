福岡県といえば、明太子やラーメン、もつ鍋など、おいしい好きにはたまらないグルメ天国。夏休みに旅行や帰省で訪れる人もいるのでは？今回は、九州在住のESSEフレンズエディターKEACONさんが、地元福岡・佐賀のスーパーで手軽に買える、お土産にもぴったりなイチオシ商品をご紹介します。福岡発の隠れた逸品！プチプラだけど本格的「くばら」は、あごだしで有名な「茅乃舎」と同じ、久原本家グループの調味料ブランド。福岡では