WTTチャンピオンズ横浜で聞いた「卓球トップ選手が見た日本」卓球のシングルスNo.1を決める国際大会「WTTチャンピオンズ横浜」が7日、横浜BUNTAIで開幕した。世界から集まったトップ選手に、今回プレーする日本の印象や魅力を聞いた。今回は男子のアントン・シェルベリ（スウェーデン）。世界ランク15位のシェルベリが、同39位の中国選手とのフルゲーム死闘を制して1回戦を突破した。昨年、福岡でのWTTファイナルズにも出場