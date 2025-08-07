8月7日、Bリーグ・島田慎二チェアマンのポッドキャスト番組『島田のマイク』第248回が配信。IGアリーナで開催された大相撲名古屋場所の様子や、リスナーから届いた幅広い話題について語った。 7月13日からIGアリーナのグランドオープンに合わせ『令和7年 大相撲名古屋場所』が開催され、用意された約7800席は15日間分すべて完売となった。招待を受け観戦した島田チェアマンは、「すごい絵で