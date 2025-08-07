¡ÖÀî¿¿ÅÄÁª¼ê¤Î¥¹¥¯¥êー¥ó¤¬¤¤¤¤¡×¸¥¿ÈÅª¤Ê¥×¥ìー¤òÉ¾²Á¡ÄÅçÅÄ¥Á¥§¥¢¥Þ¥ó¤¬IG¥¢¥êー¥Ê³èÍÑ¤Ê¤É¤òÇ®ÊÛ
¡¡8·î7Æü¡¢B¥êー¥°¡¦ÅçÅÄ¿µÆó¥Á¥§¥¢¥Þ¥ó¤Î¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¡ØÅçÅÄ¤Î¥Þ¥¤¥¯¡ÙÂè248²ó¤¬ÇÛ¿®¡£IG¥¢¥êー¥Ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ÂçÁêËÐÌ¾¸Å²°¾ì½ê¤ÎÍÍ»Ò¤ä¡¢¥ê¥¹¥Êー¤«¤éÆÏ¤¤¤¿Éý¹¤¤ÏÃÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡7·î13Æü¤«¤éIG¥¢¥êー¥Ê¤Î¥°¥é¥ó¥É¥ªー¥×¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¡ØÎáÏÂ7Ç¯ ÂçÁêËÐÌ¾¸Å²°¾ì½ê¡Ù¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿Ìó7800ÀÊ¤Ï15Æü´ÖÊ¬¤¹¤Ù¤Æ´°Çä¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¾·ÂÔ¤ò¼õ¤±´ÑÀï¤·¤¿ÅçÅÄ¥Á¥§¥¢¥Þ¥ó¤Ï¡¢¡Ö¤¹¤´¤¤³¨¤Ç¤·¤¿¤è¡×¤ÈºÇ¿·±Ô¤Î¥¢¥êー¥Ê¤Ç¤ÎÁêËÐ³«ºÅ¤Ë¶½Ê³¡£ËÜÍè¤Î¥¢¥êー¥Ê¼ýÍÆ¿Í¿ô1Ëü7000¿Í¤òÆ§¤Þ¤¨¡Ö¡ÊÁ´¤Æ¤ÎÀÊ¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤â¡ËÇä¤ì¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÀÊ¤òºÉ¤¤¤À¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Âç»ö¤Ê¤È¤³¤ÏËþ°÷¸æÎé¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£Â¿Ê¬ÍèÇ¯¤Ë¤ÏÁ´ÉôÀÊ¤ò³«¤±¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤È¡¢º£¸å¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤È¡¢B.³×¿·¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÈÌ´¤Î¥¢¥êー¥Ê¡É¤¬Â¾¼ïÌÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÀ»ÃÏ¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈËÜÊÔ¤Ç¤Ï¡¢¥ê¥¹¥Êー¤«¤é¤ÎÂ¿ºÌ¤Ê¤ªÊØ¤ê¤ò¾Ò²ð¡£¤½¤ÎÃæ¤ÇÉÙ»Î»³»³Äº¤«¤é½Ð¤µ¤ì¤¿Åê¹Æ¤ò¸«¤Æ¡¢¡Ö»ä¡¢»³ÄºÅÐ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»³Äº¤Ë¥Ï¥¬¥¤ò½Ð¤»¤ë¤È¤³¤í¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¤Á¤ç¤Ã¤È1²ó¹Ô¤¤Þ¤»¤ó¤«¡×¤È¡¢ÅçÅÄ¥Á¥§¥¢¥Þ¥ó¤ÏÈÖÁÈ¤ò´¬¤¹þ¤ó¤À´ë²è¤ò°ÕÍßÅª¤ËÄó°Æ¡£¡Ö·ë¹½¤º¤Ã¤ÈÀÎ¤«¤éÅÐ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦µ¡²ñ¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡×¤È¸ì¤ê¡ÖÀäÂÐÅÐ¤ê¤¿¤¤¡×¤È·è°Õ¤ò¸Ç¤á¤¿ÍÍ»Ò¤À¡£
¡¡¾ïÏ¢¥ê¥¹¥Êー¤«¤é¤Ï¡¢8·î³«ºÅ¤Î¡ØFIBA¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×2025¡Ù¤Ë¤â½Ð¾ì¤¹¤ëÀî¿¿ÅÄ¹ÉÌé¡ÊÄ¹ºê¥ô¥§¥ë¥«¡Ë¤Î¥¹¥¯¥êー¥ó¥×¥ìー¤Ë´Ø¤¹¤ëÉ¾²Á¤òµá¤á¤ëÆâÍÆ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£ÅçÅÄ¥Á¥§¥¢¥Þ¥ó¤Ï¡ÖÀî¿¿ÅÄÁª¼ê¤Î¥¹¥¯¥êー¥ó¤¬¤¤¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶¯¤¯¶¦´¶¤·¡¢¡Ö¤¢¤ì¤À¤±¤¬¤Ã¤Ä¤ê¥¹¥¯¥êー¥ó¤«¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÂ¾¤ÎÁª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤â¤Î¤¹¤´¤¤½õ¤±¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤È¹â¤¯É¾²Á¡£¤µ¤é¤Ë¥¹¥¯¥êー¥ó¥×¥ìー¤Î½ÅÍ×À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯²òÀâ¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥Ä¤Î¹àÌÜ¤ÎÃæ¤Ë¤â¥¹¥¯¥êー¥ó¤Î¡ÈS¡É¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤°¤é¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥¢¥·¥¹¥ÈÀ®¸ù¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¥¹¥¯¥êー¥óÀ®¸ù¤ß¤¿¤¤¤Ê³µÇ°¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¡×¤È¡¢¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥ó¤Î¸¥¿ÈÅª¤Ê¹×¸¥¤Ø¤ÎÉ¾²Á¤ÎÉ¬Í×À¤òÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë»°±ó¥Í¥ª¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤¬B.PREMIER¡ÊB¥×¥ì¥ß¥¢¡Ë¤Ø»²Æþ¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎËÜµòÃÏ¤È¤·¤Æ·×²è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë°¦ÃÎ¸©Ë¶¶»Ô¤Î¿·¥¢¥êー¥Ê¤ÎÏÃÂê¤Ë¡£Ë¶¶»ÔÄ¹¡¦Ä¹ºä¾°ÅÐ»á¤Î°Õ¸þ¤ò¼õ¤±8¥«·îÁ°¤«¤éÃæÃÇ¤·¤Æ¤¤¤¿»ö¶È¤Ï¡¢7·îÃæ½Ü¤Î½»Ì±ÅêÉ¼¤Ç»¿À®Â¿¿ô¤È¤Ê¤ê·ÑÂ³¤¬·èÄê¤·¤¿¡£ÅçÅÄ¥Á¥§¥¢¥Þ¥ó¤ÏÃÏ°è½»Ì±¤Î°Õ»×¤òÂº½Å¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÈñÍÑÌÌ¤äÃÏ°è´Ä¶¤Ê¤Éº£¸å¤Î²ÝÂê²ò·è¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¿¿Ùõ¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤¬½ÅÍ×¤À¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¡Ö²¿¸Î¥¢¥êー¥Ê¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¡¢¤³¤ì¤À¤±ÈñÍÑ¤ò¤«¤±¤Æ¤ä¤ë¤³¤È¤Ê¤Î¤«¤È¤¤¤¦°ÕµÁ¤ä¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¸ú²Ì¤¬ÃÏ°è¤Ë¤â¤¿¤é¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬É¬Í×¡£¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï»ÔÌ±¤Î³§¤µ¤ó¤ÈÂÐÏÃ¤¹¤ë¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤È¤«¤ò·«¤êÊÖ¤·¹Ô¤Ã¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë¡Ø¥¢¥êー¥Ê¤Ã¤Æ¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Í¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¡¢¤ï¤«¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦ÅØÎÏ¤â¡¢º£°ìÅÙÉ¬Í×¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡×
¡¡º£²ó¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Ç¥£ー¥º¥Ð¥ó¥É¡¦-¿¿Å·ÃÏ³«ïó½¸ÃÄ-¥¸¥°¥¶¥°¤Î³Ú¶Ê¡ØÌ´¤Ë½Ð¤Æ¤¤¿ÅçÅÄ¡Ù¤òÅçÅÄ¥Á¥§¥¢¥Þ¥ó¤ÎÅÐ¾ì¶Ê¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤¹¤ë¥ê¥¹¥Êー¤ÎÄó°Æ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ì¤é¤ì¤¿¡£
