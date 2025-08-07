かわいいキャラクターグッズを多数取り扱っている「スモール・プラネット」

今回はスマートフォンゲーム『ディズニー ツイステッドワンダーランド』デザインの「ブラインド缶バッジコレクション」を紹介します☆

価格：660円（税込）

サイズ：約H8×W5.3cm

販売店舗：Dtimes公式通販『DtimesStore』楽天市場店、Amazon店など

『ディズニー ツイステッドワンダーランド』は、ディズニー作品に登場するディズニー・ヴィランズの魅力にインスパイアされたキャラクターたちが織りなす、リズムとバトルで紡ぐヴィランズ学園アドベンチャーゲームです。

絶大な人気を誇る『ディズニー ツイステッドワンダーランド』グッズが、スモール・プラネットより続々ラインナップ！

今回紹介するのは、人気キャラクターデザインがシリーズ合計24種ラインナップされた「ブラインド缶バッジコレクション」です。

名門魔法士養成学校「ナイトレイブンカレッジ」の式典服を着たキャラクター達を中心に美麗イラストで仕上げた缶バッジ。

キャラクターそれぞれが所属する寮をイメージしたカラーのジュエル風背景も煌びやかで、式典服のエレガントな雰囲気をより引き立てています。

パッケージを開けるまで中にどのデザインが入っているかはお楽しみの「ブラインド」タイプ。

思わずコレクションしたくなる素敵な缶バッジを紹介します☆

「ブラインド缶バッジコレクション 式典服vol.1」には、「ハーツラビュル寮」より、寮長「リドル・ローズハート」や「エース・トラッポラ」「デュース・スペード」「トレイ・クローバー」「ケイト・ダイヤモンド」が登場。

また、「サバナクロー寮」より、寮長「レオナ・キングスカラー」「ジャック・ハウル」「ラギー・ブッチ」、そして、「ポムフィオーレ寮」より、寮長「ヴィル・シェーンハイト」「エペル・フェルミエ」「ルーク・ハント」がラインナップ。

さらに、名門魔法士養成学校「ナイトレイブンカレッジ」の学園長「ディア・クロウリー」のデザインも封入されています☆

「ブラインド缶バッジコレクション 式典服vol.2」には、「オクタヴィネル寮」より、寮長「アズール・アーシェングロット」「ジェイド・リーチ」「フロイド・リーチ」の3種、「スカラビア寮」より、寮長「カリム・アルアジーム」と「ジャミル・バイパー」の2種。

そして、「イグニハイド寮」より、寮長「イデア・シュラウド」と「オルト・シュラウド」、さらに、「ディアソムニア寮」より、寮長「マレウス・ドラコニア」「リリア・ヴァンルージュ」「シルバー」「セベク・ジグボルト」の4種が登場。

魔法が使えるモンスター「グリム」を合わせた計12種がラインナップされています☆

輝く魔法石のような、美麗キャラクター缶バッジ！

スモール・プラネットの『ディズニー ツイステッドワンダーランド』ブラインド缶バッジコレクションは、Dtimes公式通販『DtimesStore』楽天市場店、Amazon店などで販売中です☆

