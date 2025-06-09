¥ï¥¤¥Ñ¡¼¤Ï¥Ö¥ì¡¼¥É¤´¤È¤ÎÄê´üÅª¤Ê¸ò´¹¤¬¥ª¥¹¥¹¥á¡ª±«¤Î»þ´ü¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤Îµ¨Àá¡¢¤¼¤Ò¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤¬¡Ö¥Õ¥í¥ó¥È¥¬¥é¥¹¤Î¥±¥¢¡×¤Ç¤¹¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÂÐºö¤ò¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ç¡¢±«Å·¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ±¿Å¾¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£¡Ú²èÁü¡Û³Ð¤¨¤Æ¤ª¤³¤¦¡ª¤³¤ì¤¬¹âÂ®¤Ç¡Ö°ãÈ¿¤È¤Ê¤ë¹Ô°Ù¡×¤Ç¤¹¡ª²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Ê30Ëç°Ê¾å¡ËÇß±«Á°¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤­¤¿¤¤¥±¥¢¤ÎÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¤¨¤Ã¡ÄÁ°¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤!?¡×·ã¤·¤¤±«¤Ç¡Ö¥ï¥¤¥Ñ¡¼¤¬¸ú¤«¤Ê¤¤¡×¡©¡Î