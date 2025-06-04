スターバックス コーヒー ジャパン東京都品川区）が、新商品「ホットハニー オリエンタル マンゴー ＆ ティー フラペチーノ」を6月6日から期間限定で発売します。「火を吹くようなフラペチーノ」登場同商品は、5月28日から発売中のジャスミンティーとソイミルクを合わせた「オリエンタル マンゴー ＆ ティー フラペチーノ」に、“ビリビリっと刺激的な辛さ”の「ホットハニー」を追加した、スターバックス初の本当に辛い「辛