¼ÄÄÍ¤ò°µÅÝ¤·¤¿¥Ò¥í¥ä¡£(C)RIZIN FF¤¬¤±¤Ã¤×¤Á¤Î26ºÐ¤ÏÌÔÎõ¤Ê¥Ñ¥¦¥ó¥ÉÃÏ¹ö¤Ç¥Ð¥Á¥Ð¥Á¤Î°ø±ïÂÐ·è¤Ë½ª»ßÉä¤òÂÇ¤Ã¤¿¡£5·î4Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿RIZIN¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØRIZIN ÃËº×¤ê¡Ù¤Ç¡¢Ä«ÁÒÌ¤Íè¤Î°¦Äï»Ò¤Ç¤¢¤ë¥Ò¥í¥ä¤Ï¡¢MMA¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Ç¤¢¤ê¡¢Ê¿ËÜÏ¡¤¬Î¨¤¤¤ë¡ÖBlack Rose¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤â¤¢¤ë¼ÄÄÍÃ¤¼ù¤Ë1²óKO¾¡¤Á¤ò¼ý¤á¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡ÛÅÜÅó¤ÎÂÇ·â¥é¥Ã¥·¥å¼ÄÄÍ¤ò°µÅÝ¤·¤¿¥Ò¥í¥ä¤ÎÀå½Ð¤·KO¥·¡¼¥óÄ¶Ëþ°÷¤È¤Ê¤Ã¤¿Åìµþ¥É¡¼¥à¤¬¥É¥ï¥¡¡¼¥Ã¤È°ÛÍÍ¤Ê