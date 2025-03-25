¡ÖÌõ¤¢¤êÊª·ïÇã¼è¥Ê¥Ó¡×¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ëAlbaLink¡ÊÅìµþÅÔ¹¾Åì¶è¡Ë¤¬¡¢¡Ö½»¤ó¤Ç¤ß¤ÆÊØÍø¤À¤Ã¤¿ÄÂÂßÊª·ï¤Î´Ö¼è¤ê¤äÀßÈ÷¡×¥é¥ó¥­¥ó¥°¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä´ºº¤Ï2025Ç¯2·î27Æü¤«¤é3·î10Æü¡¢ÄÂÂßÊª·ï¤Ë½»¤ó¤À¤³¤È¤¬¤¢¤ë472¿Í¡Ê½÷À­307¿Í¡¿ÃËÀ­165¿Í¡Ë¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£2°Ì¤Ï¡Ö¥¹¥Ã¥­¥ê¤È²á¤´¤»¤ë¡×´Ö¼è¤ê3°Ì¤Ï¡Ö¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¤¢¤ê¡×¡Ê7.4¡ó¡Ë¤Ç¤·¤¿¡£¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¤¬¤¢¤ë¤ÈÉÔ¿³¼Ô¤Î¿¯Æþ¤òËÉ¤®¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢²óÅú