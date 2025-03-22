2026年W杯に向けたアジア最終予選で日本代表と同じグループCを戦っているインドネシア。近年は旧宗主国であるオランダ系の帰化選手でチームを強化しており、新監督に就任した元オランダ代表FWパトリック・クライファートのもとでその流れを加速している。だが、かつては世界的スター選手だったクライファート監督の初陣となる20日のオーストラリア戦には1-5で惨敗した。インドネシアは25日にバーレーンと激突。日本は同日にサウジ