岡山県警第一次人事異動 岡山県警が部長級など77人を対象にした第一次人事異動を発表しました。 主な異動は岡山県警本部の生活安全部長に交通部長の寳満智彦さん、刑事部長に警備部長の難波誠一さん。 警備部長に警務部の参事官兼首席監察官の關孝宏さん、岡山中央警察署長に岡山西警察署長の岸淵秀夫さん、などとなっています。 岡山県警の第一次人事異動は3月13日に発令されます。