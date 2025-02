Appleが新製品を発表へ!廉価スマホ「iPhone SE」シリーズの次機種かAppleの最高経営責任者(CEO)を務めるTim Cook(ティム・クック)氏が自身の公式X(旧:Twitter)アカウント( @tim_cook )にて「Get ready to meet the newest member of the family. Wednesday, February 19. #AppleLaunch」と投稿して現地時間(PDT)の2025年2月19日(水)に新製品を発表すると示唆しました。詳細は明らかにされていませんが、特に発表会な