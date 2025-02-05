日本サッカー協会（JFA）は5日、アメリカで開催される「2025 SheBelieves Cup」に臨む、なでしこジャパン（日本女子代表）メンバー23名を発表した。デンマーク人のニルス・ニールセン監督が就任して初めてとなる代表活動。招集リストは以下の通り。GK：1．山下杏也加（マンチェスター・シティ/ENG）12．平尾知佳（アルビレックス新潟レディース）23．大熊茜（INAC神戸レオネッサ）DF：4．熊谷紗希（ロンドン・シティ・ライオネス/E