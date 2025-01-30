¥É¥¤¥Ä¤Î¸ø¶¦ÊüÁ÷¶É¡¦ARD¤ÈZDF¤¬¶¦Æ±¤Ç»ñ¶â¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖSTRG_F¡×¤È¡¢¥ª¥é¥ó¥À¤ÎÄ´ººÊóÆ»µ¡´Ø¡¦Bellingcat¤¬¡¢¶¦Æ±¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¥Ç¥£¡¼¥×¥Õ¥§¥¤¥¯¥Ý¥ë¥Î¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¤Î·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£MrDeepfakes: Wer steckt hinter meinen gefälschten Bildern? - YouTubeFaking It: Deepfake Porn Site¡Çs Link to Tech Companieshttps://www.bellingcat.com/news/uk-and-europe/2025/01/28/deepfake-porn-sites-link-to-t