きょう未明、山形県村山市で、車に石を投げつけてへこませたとして、天童市の５０代の男が逮捕されました。 警察が犯行を目撃し現行犯逮捕しました。 器物損壊の疑いで逮捕されたのは、天童市塚野目の派遣社員の男（５４）です。 警察によりますと男は、きょう午前２時４０分ごろ、村山市大槇の７０代の男性の家の敷地内で、男性所有の軽乗用車に石を投げつけ、後ろのドアをへこませたものです。 事前に相談を受けた警察が犯行