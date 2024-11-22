“日本ポップス界の巨人”大滝詠一が、伝説のグループ・はっぴいえんど（細野晴臣・大瀧詠一・松本隆・鈴木茂）解散直後に設立した自身のレーベル「ナイアガラ・レコード」が、このたび50周年を迎えることになった。来る2025年には「大滝詠一ナイアガラ・レコード50周年」を記念して多数の企画を計画。第1弾として、3月21日にリリースする2作品の情報が解禁された。まず、「B-EACH TIME L-ONG 40th Anniversary Edition」がCD2枚組