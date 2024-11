Blueskyが2024年11月13日に、「1週間で100万人以上のユーザーが新たに参加した」と報告しました。Blueskyのユーザー数増加の傾向は、2024年11月5日のアメリカ大統領選挙でドナルド・トランプ氏が当選してから強まっているとのことです。X rival Bluesky sees more than 700,000 new users after the U.S. election | Mashablehttps://mashable.com/article/bluesky-post-election-user-growth-elon-musk-xBluesky adds 700,000 new