https://mashable.com/article/bluesky-post-election-user-growth-elon-musk-xBluesky adds 700,000 new users in a week - The Vergehttps://www.theverge.com/2024/11/11/24293920/bluesky-700000-new-users-week-x-threadsBluesky adds 700,000 new members as users flee X after the US election | Bluesky | The Guardianhttps://www.theguardian.com/technology/2024/nov/12/us-election-bluesky-users-flee-x-twitter-trump-musk2024年11月13日にBlueskyは「こんにちは、そして先週Blueskyに加入した100万人の皆さん、ようこそ!」と述べ、1週間で100万人以上の新規ユーザーを獲得していることを伝えました。Blueskyのサインアップや投稿などの追跡を行うウェブサイト・BskyStatsによると、記事作成時点でのBlueskyの総ユーザー数は1480万8948人で、総投稿数は5億5400万回以上とのこと。また、Bluesky開発チームの一員でBskyStatsの運営者でもあるJaz氏は、2024年11月5日のアメリカ大統領選挙以降、Blueskyには連日10万人以上の新規ユーザーが流入していることを報告しています。以下はBlueskyのユーザー数の推移を示したグラフです。これまでもBlueskyのユーザー数は右肩上がりでしたが、2024年11月7日以降、ユーザー数の増加ペースが急速に伸びていることが示されています。Blueskyのローズ・ワンCOOは、Blueskyの新規ユーザーの大多数はアメリカのユーザーであることを認めています。こうしたアメリカでのBlueskyのユーザー数の増加は、アメリカ大統領選挙で勝利したトランプ氏とX(旧Twitter)のイーロン・マスク氏が密接な関係にあることが一因とされており、トランプ氏の選挙での勝利に大きく貢献したマスク氏は今後トランプ政権において大きな影響力を持つことが予想されています。ドナルド・トランプのアメリカ大統領選勝利を支えたイーロン・マスクは一体どんな恩恵を受けるのか? - GIGAZINEニューヨーク大学のルース・ベン・ギアット教授は「Xがトランプ政権の事実上のメンバーであるマスク氏によって所有されることとなる2025年1月以降、Xはトランプ氏のプロパガンダおよび極右過激化マシンとしての機能が加速する可能性があります」と指摘しました。また、ソーシャルメディア研究者のアクセル・ブランズ氏は「Twitterがかつて提供していたような、極右活動や誤報、ヘイトスピーチ、ボットなど有害な存在がないソーシャルメディア体験をしたいと願う人々にとって、Blueskyは避難所の役割を果たしています。よりリベラルなコミュニティはXから逃げだし、一斉にBlueskyに移動したようです」と語っています。Blueskyの広報担当者であるエミリー・リュー氏は複数の海外メディアに対し「テイラー・スウィフト氏のファンからプロレスラー、都市計画家まで、これらすべての新しいユーザーを迎えることに興奮しています」と語りました。テイラー・スウィフト氏をめぐっては、トランプ氏が自身のメディア会社が所有するSNS「Truth Social」に、「テイラー・スウィフト氏とそのファンがトランプ氏を支持しているように思わせるAI生成画像」を投稿して物議を醸していました。ドナルド・トランプが「テイラー・スウィフトがトランプ支持者である」とする生成AIによる虚偽の画像を共有 - GIGAZINE