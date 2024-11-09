昨季限りで現役を引退した元イングランド女子代表のステフ・ホートン。2014年から2021年まで代表キャプテンを務めた彼女は、2010〜2013年はアーセナル、そして、2014〜2024年はマンチェスター・シティでプレーし、長谷川唯ともチームメイトだった。『BBC』によれば、そのホートンが女子サッカー界のお金について語ったという。アーセナルに所属してた2012年当時から国内で最も優れたCBとされていたが、当時の年俸は4000ポンド（78