【ファントム・ブレイブ 幽霊船団と消えた英雄】 2025年1月30日 発売予定 価格： 7,920円（パッケージ版） 7,920円（DL版） 12,078円（Nippon1.jpショップ限定版） 10,978円（初回限定版） 日本一ソフトウェアは、「東京ゲームショウ2024」の初日である9月26日に新作RPG「ファントム・ブレイブ 幽霊船団と消えた英雄