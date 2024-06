Appleは6月10日(米国時間)、「macOS Sequoia takes productivity and intelligence on Mac to new heights - Apple」において、この秋登場予定の「macOS Sequoia」に新しいパスワードアプリ「Passwords」を搭載すると発表した。このアプリはiPhoneやiPadにも展開される。macOS Sequoia takes productivity and intelligence on Mac to new heights - Apple○新しいパスワードアプリ「Passwords」の特徴Appleの発表によると、新しい