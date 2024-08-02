X(旧Twitter)のMac版アプリが、Mac向けの公式アプリストアであるMac App Storeからアクセスできなくなり、ストアから削除された可能性が浮上しています。Twitter disappears from Mac App Store | TechCrunchhttps://techcrunch.com/2024/08/01/twitter-app-mac-store-2024/Mac App Storeで「X」や「Twitter」と検索しても、X公式のクライアントアプリが表示されなくなったことをテクノロジーメディアのTechCrunchが報告しました。