JRAは20日、パンサラッサの引退式について、馬の体調を考慮し、当初予定されていた2023年12月23日（土）から2024年1月8日（祝月）に延期することを発表した。●日時2024年1月8日（祝月）16時40分頃開始●場所中山競馬場芝コース●出席者馬主：広尾レース株式会社 代表取締役 中尾公亮調教師：矢作芳人騎手：吉田豊調教助手：岡勇策元厩務員：池田康宏生産者：木村秀則（敬称略・出席者は予定）また、引退式の模様はJRA公式Yo