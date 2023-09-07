オンラインカジノで金を賭けたとして自称・YouTuberの男が逮捕されました。男は、賭博の様子を生配信していました。逮捕されたのは、石川県金沢市の自称・YouTuber、宮田輶季容疑者（30）です。宮田容疑者は去年9月から今年4月までの間、6回にわたってオンラインカジノサイトのスロットゲームで賭博をした疑いがもたれています。警察によりますと、宮田容疑者は、YouTubeで賭博の様子を生配信することで報酬をもらっていまし