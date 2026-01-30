中国サッカー協会(CFA)は29日、八百長や汚職などに関与したとして73人に国内サッカー関連活動の永久禁止処分を下したことを発表した。また、『サッカー業界の「不正・賭博・暴力」問題』に関与した13クラブに対して2026シーズンの勝ち点一部剥奪と罰金処分を課すことも決定した。中国は近年公安機関と連携して国内リーグ等における違法事案の取り締まりを強化しており、一昨年には43人に国内サッカー関連活動永久禁止処分を、1