愛知県犬山市の火葬場で、驚きの対応が明らかになりました。ペットを火葬する際、一緒にペットボトルなどのゴミが燃やされていました。（リポート）「こちらがペット用の火葬場です。この中にある動物炉で、従業員らがペットの亡き骸とゴミを一緒に燃やしていたということです」 問題が発覚したのは、愛知県犬山市の火葬場「尾張北部聖苑」。運営する愛北広域事務組合が8日、ペットを火葬する際に、委託先の火