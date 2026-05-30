株式会社⻘木松風庵（本社 大阪府阪南市、代表取締役 ⻘木一郎）は、2026年6月1日(月)～6月21日(日)の期間《コーヒーフェア2026》を開催いたします！香り高いコーヒーを使ったスイーツを取り揃えました。 6月21日(日)の「父の日」に向けてもおすすめのお菓子が勢ぞろい。コーヒー好きの方は必見です。

《コーヒーフェア2026》

1.開催期間 2026年6月1日(月)～6月21日(日) 2.開催店舗 ◎青木松風庵 全店（月化粧なんば店は一部商品のみ） ◎青木松風庵オンラインショップ（配送可能商品のみ）

https://www.shofuan-shop.com

3.商品をご紹介

■新発売！珈琲クッキー

1枚 150円（税込) 【お日持ち 20日】 挽きたてのコーヒー豆の芳ばしい香りと深いコクがふわっと広がるサクサク食感のクッキーです。

■珈琲バウムクーヘン

1箱（直径11.５cm） 1,150円（税込) カット1個 300円（税込)【お日持ち 10日】 コーヒー豆の粉末を生地に練りこみ、一層一層ふんわりと焼き上げたバウムクーヘン。深いコーヒーの香りをお楽しみください。

■月化粧生サブレ(コーヒー)

1個 180円（税込) 【お日持ち 20日】 コーヒー生地でホワイトチョコレートを包んでしっとり焼き上げた「月化粧生サブレ」コーヒーver.。ほろ苦いコーヒーとまろやかなホワイトチョコが絶妙なバランス。

■天使のささやき(コーヒー)

1個 190円（税込) 【お日持ち 15日】 ふんわり食感のダックワーズ生地で、コーヒークリームをサンドした期間限定商品。練乳を合わせて優しい味わいのクリームに仕上げました。

■コーヒー大福

1個 180円（税込) 【お日持ち 製造日含め2日】 コーヒー風味の大福生地で、自家製コーヒー餡を包んだ大福。ほろ苦さを感じるフェア期間限定の和菓子です。

その他、店頭にてコーヒーゼリーやコーヒーロールケーキなどもご用意して、皆様のご来店をお待ちしております。

■会社概要 商号 ： 株式会社青木松風庵 代表者 ： 代表取締役 青木一郎 所在地 ： 〒599-0203 大阪府阪南市黒田453-15 設立 ： １９８５年１０月 事業内容： 和菓子・洋菓子の製造及び販売 資本金 ： 2,000万円 URL ： https://www.shofuan.co.jp