中京テレビ放送株式会社(本社：愛知県名古屋市 代表取締役社長：黒崎 太郎)は、名古屋鉄道株式会社(本社：愛知県名古屋市 代表取締役社長：髙粼 裕樹)とのコラボレーション企画として、朝の情報番組「あさドレ♪」発のラッピング列車『あさド列車♪』を、2026年6月1日(月)より運行開始いたします。

本企画は、毎朝、東海3県の視聴者に『あさドレ♪』が発信している暮らしに役立つ“知っとかなかん”情報を、生活に密着した鉄道でもお届けしようという取り組みです。地元の子どもたちもイラストで参加しています。

なお、本列車は名鉄9500系車両として初のラッピング列車となります。





あさド列車♪6月1日(月)出発進行！





【ラッピング電車「あさド列車♪」について】





■「あさド列車♪」運行概要

運行期間： 2026年6月1日(月)～10月末ごろまで

※車両点検などにより、運行しない日が発生する可能性がございます

※運行期間などは、予告なく変更となる可能性がございます

運行区間： 名古屋本線,豊川線,常滑線,空港線,犬山線,河和線,津島線,西尾線 ほか

※瀬戸線など一部路線を除く

対象車両： 9,500系1編成 (4両)









■ラッピングデザイン

番組キャラクター「あさドレ♪ちゃん」を全面にあしらい、「あさドレ♪」のイメージカラーであるピンクを基調としたデザインを展開します。

「あさドレ♪ちゃんとハートを作れる構図」や、「空を飛ぶ姿」「電車にぶら下がる様子」など、写真撮影を楽しめる演出を随所に取り入れています。





あさド列車♪ラッピングデザイン





■ドアステッカー

2026年4月に実施したイベント「みんなでつくろう！あさド列車♪」において東海3県の子どもたちが描いた「あさドレ♪ちゃん」をステッカー化し掲出します。そのほか、思わず写真を撮りたくなる、「あさド列車♪」でしか見られない「あさドレ♪ちゃん」のステッカーも展開します。





あさドレ♪ちゃんドアステッカー





■中吊り・窓上広告

車内の中吊り・窓上の広告枠では、東海3県の“知っとかなかん”情報を掲出します。

(掲載例)

・香嵐渓の紅葉は早朝が穴場

・関ヶ原は食文化でも東西の分岐点

・味噌煮込みうどんには「白」もあるらしい …など全23種類

日常の移動時間の中で、乗車された皆さまの暮らしに役立つ情報や話題を提供します。





中吊り・窓上広告





■乗車者向けキャンペーン(NFC連動)

「あさド列車♪」に乗車した方限定で、“幸せを運ぶ妖精”からの“ちょっといいことあるかも!？”プレゼントキャンペーンを実施します。

車内の乗降ドアの横や、車両の連結部の横にあるポスターにスマートフォンをかざすと、NFCタグを通じて専用ページにアクセスでき、デジタルルーレットに挑戦可能。

1日1回参加でき、はずれも含めた抽選形式で最大500ポイントのPayPayポイントがその場で当たります。





ドア横・連結部ポスター

あさドルーレット♪画面例





■SNSキャンペーン

「あさド列車♪」の写真にハッシュタグ「#あさド列車♪」または「#あさどれっしゃ」を付けて、X(旧Twitter)またはInstagramに投稿いただくと、抽選で毎週1名様にQUOカードPay(5,000円分)をプレゼントいたします。





キャンペーン期間：2026年6月1日(月)～ ※終了時期未定





あさド列車♪SNS投稿キャンペーン





※当選者の方には後日DMにてご連絡いたします

※非公開アカウント(鍵付き)の場合は抽選対象外となる場合があります

※当選連絡後、一定期間内にご返信がない場合は当選無効となる場合があります

※不正な応募や本キャンペーンの趣旨にそぐわない投稿は抽選対象外とさせていただく場合があります

※投稿いただいた内容は、当社の広報・宣伝等で使用させていただく場合があります

※駅構内やホームでの撮影の際は、安全確保および周囲のお客様へのご配慮をお願いいたします





■「あさド列車♪」HP

あさド列車♪の最新情報・詳細は、下記キャンペーンHPをご覧ください。

https://www.ctv.co.jp/asadore/train/









【あさドレ♪番組情報】





■あさドレ♪番組概要

きょう一日のはじまりに、お出かけの参考にしたい天気＆交通情報、“今”をおさえておきたいニュース＆スポーツ、誰かと話したくなるエンタメ＆トレンド、お財布にうれしいお得な買い物情報など、地元の、わが家の、あなたの“知っとかなかん”が丸わかり！





MC： 中川萌香(中京テレビアナウンサー)





中川萌香(中京テレビアナウンサー)





番組キャラクター： あさドレ♪ちゃん出会うとハッピーになれる!?幸せを運ぶ妖精♪





あさドレ♪ちゃん





放送日時 ： 毎週月～金曜 あさ5：50～

放送エリア ： 愛知・岐阜・三重

番組ホームページ： https://www.ctv.co.jp/asadore/

X(旧：Twitter) ： https://x.com/asadore_CTV

Instagram ： https://www.instagram.com/asadore_CTV/