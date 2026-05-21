はちのす制作、無料ツール『文字数カウント』をリリース ― 全角半角・読了時間・SEO/SNS文字数の目安判定までを1画面で
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350001/images/bodyimage1】
～ 文字数・全角半角・バイト数・読了時間・漢字比率を即時集計。機種依存文字や括弧閉じ忘れの自動検出、SEO/SNS/広告/メディア16種の文字数の目安判定までを一画面で完結。入力テキストはサーバーに送信しない完全クライアントサイド処理 ～
営業資料の受注率やLP成約率向上を支援するアンケート調査・分析、法人向けリード獲得支援、LLMO・ブランディング記事作成・オウンドメディア運営を手がける株式会社はちのす制作（本社：東京都品川区、代表取締役：小林和司、以下「はちのす制作」）は、2026年5月19日、無料ツール集『はちのすWebツール』の第2弾として「文字数カウント」を公開しました。基礎カウント・文字種別・読みやすさ指標・NG文字チェック・SEO/SNS/広告向け文字数の目安判定までをひとつの画面で完結できる多機能ツールです。
ツールURL：https://hachinosu-seisaku.co.jp/tools/character-counter
【公開の背景】
原稿の文字数調整、SEOタイトル・ディスクリプションの最適長確認、SNS投稿の文字数制限チェックなど、Web担当者・編集者・マーケターが日常的に行う作業の多くは「文字数」を起点としています。既存の無料ツールは単純な総文字数カウントに留まるものが多く、用途ごとの文字数の目安判定や、機種依存文字・半角カナ・括弧閉じ忘れといった入稿前の品質チェックまで一画面でカバーするツールは限られていました。
はちのす制作では、SEO・LLMO Brandingの記事制作やプレスリリース運用支援を通じて蓄積した「業務で使える文字数の目安」と「入稿前に必ずチェックする項目」をひとつにまとめ、ライティング・編集・入稿の現場ですぐに使える形でツール化しました。
【主な機能】
■ 基礎カウント（12種）
・文字数（全体／改行空白なし）／全角／半角／行数／空白行抜きの行数／段落数／単語数
・UTF-8 / Shift-JIS バイト数（DB・API上限の確認に）
・原稿用紙換算（400字を1枚として算出）
・X（Twitter）換算（全角=2、半角=1の半角換算）
■ 文字種別カウント（7種）
・ひらがな／カタカナ／漢字／英字／数字／記号・その他／絵文字
■ 読みやすさ指標（6種）
・読了時間（日本語の標準速度500字/分で算出）
・漢字比率（20～30%が読みやすい範囲、40%以上は硬いと自動評価）
・ひらがな比率／カタカナ比率／長文（60字超）の文数／平均文字数/段落
■ NG文字・記号チェック（5種）
・機種依存文字（丸数字・ローマ数字・単位記号・旧字体など400以上の文字を判定）
・半角カナ／連続スペース／制御文字／括弧の閉じ忘れ
・プレスリリース・印刷物・公的書類の入稿前チェックリストとしても活用可能
■ 用途別 文字数の目安判定（16プリセット）
・SEO：タイトルタグ／メタディスクリプション
・SNS：X（Twitter）／Instagram／Facebook／LinkedIn／LINE公式アカウント／TikTok／YouTube タイトル・概要欄
・広告：Google広告 見出し・説明文／Yahoo!広告 タイトル（全角=2字としてカウントの仕様に対応）
・メディア：noteタイトル／プレスリリースタイトル／メルマガ件名
・各プリセットで目安／上限／不足字数を即時表示、SEO・SNS・広告・メディアの4カテゴリでタブ切替
【本ツールならではの特徴】
■ 完全クライアントサイド処理（プライバシー）
～ 文字数・全角半角・バイト数・読了時間・漢字比率を即時集計。機種依存文字や括弧閉じ忘れの自動検出、SEO/SNS/広告/メディア16種の文字数の目安判定までを一画面で完結。入力テキストはサーバーに送信しない完全クライアントサイド処理 ～
営業資料の受注率やLP成約率向上を支援するアンケート調査・分析、法人向けリード獲得支援、LLMO・ブランディング記事作成・オウンドメディア運営を手がける株式会社はちのす制作（本社：東京都品川区、代表取締役：小林和司、以下「はちのす制作」）は、2026年5月19日、無料ツール集『はちのすWebツール』の第2弾として「文字数カウント」を公開しました。基礎カウント・文字種別・読みやすさ指標・NG文字チェック・SEO/SNS/広告向け文字数の目安判定までをひとつの画面で完結できる多機能ツールです。
ツールURL：https://hachinosu-seisaku.co.jp/tools/character-counter
【公開の背景】
原稿の文字数調整、SEOタイトル・ディスクリプションの最適長確認、SNS投稿の文字数制限チェックなど、Web担当者・編集者・マーケターが日常的に行う作業の多くは「文字数」を起点としています。既存の無料ツールは単純な総文字数カウントに留まるものが多く、用途ごとの文字数の目安判定や、機種依存文字・半角カナ・括弧閉じ忘れといった入稿前の品質チェックまで一画面でカバーするツールは限られていました。
はちのす制作では、SEO・LLMO Brandingの記事制作やプレスリリース運用支援を通じて蓄積した「業務で使える文字数の目安」と「入稿前に必ずチェックする項目」をひとつにまとめ、ライティング・編集・入稿の現場ですぐに使える形でツール化しました。
【主な機能】
■ 基礎カウント（12種）
・文字数（全体／改行空白なし）／全角／半角／行数／空白行抜きの行数／段落数／単語数
・UTF-8 / Shift-JIS バイト数（DB・API上限の確認に）
・原稿用紙換算（400字を1枚として算出）
・X（Twitter）換算（全角=2、半角=1の半角換算）
■ 文字種別カウント（7種）
・ひらがな／カタカナ／漢字／英字／数字／記号・その他／絵文字
■ 読みやすさ指標（6種）
・読了時間（日本語の標準速度500字/分で算出）
・漢字比率（20～30%が読みやすい範囲、40%以上は硬いと自動評価）
・ひらがな比率／カタカナ比率／長文（60字超）の文数／平均文字数/段落
■ NG文字・記号チェック（5種）
・機種依存文字（丸数字・ローマ数字・単位記号・旧字体など400以上の文字を判定）
・半角カナ／連続スペース／制御文字／括弧の閉じ忘れ
・プレスリリース・印刷物・公的書類の入稿前チェックリストとしても活用可能
■ 用途別 文字数の目安判定（16プリセット）
・SEO：タイトルタグ／メタディスクリプション
・SNS：X（Twitter）／Instagram／Facebook／LinkedIn／LINE公式アカウント／TikTok／YouTube タイトル・概要欄
・広告：Google広告 見出し・説明文／Yahoo!広告 タイトル（全角=2字としてカウントの仕様に対応）
・メディア：noteタイトル／プレスリリースタイトル／メルマガ件名
・各プリセットで目安／上限／不足字数を即時表示、SEO・SNS・広告・メディアの4カテゴリでタブ切替
【本ツールならではの特徴】
■ 完全クライアントサイド処理（プライバシー）