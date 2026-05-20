

東京テアトル株式会社は、リユース事業を展開する株式会社トレジャー・ファクトリーと連携し、マンション売却時に不要となった家具や家電等を出張買取でリユースする取り組みを開始しました。東京テアトルのマンション買取を利用するお客様を対象に、トレファク出張買取の買取金額を20％アップする特典を提供します。

同社が展開するマンション買取サービスでは、相続や高齢者の施設入所などをきっかけに空き家となったマンションの売却相談が増えています。こうした物件は長年生活の場として使われてきたことから家具や荷物が多く、売却手続きを進める際に「片付けや撤去の負担が大きい」といった相談が多く寄せられています。特に売却手続きを担う子世代もシニア層であるケースが多く、残置物の整理が課題となっています。

東京テアトルではこれまで、家具や荷物を残したまま売却できる「お部屋そのまま」でのマンション買取を提案してきました。今回新たに、不要となった家具や家電などを自宅まで訪問して査定・買取する「トレファク出張買取」と連携し、マンション売却時に残った家具や家電等をリユースとして買い取る仕組みを導入しました。これまで処分されることが多かった家具や荷物を売却できる可能性が広がることで、お客様にとって経済的メリットが期待できます。また、残置物として処分される家具や荷物の削減にもつながり、リユースによる資源循環の促進にも寄与します。

トレファク出張買取は、バイヤーが利用者の自宅を訪問し、査定から買取、搬出までを一括で行うサービスです。家具や家電、ブランド品、楽器、雑貨など幅広い品目に対応し、出張費や査定料、搬出費などの手数料は無料で利用できます。 年間100万件以上の買取実績を持つトレジャー・ファクトリーが展開する買取サービスとして安心して利用いただけます。

トレファク出張買取公式サイトhttps://www.trefac-shuccho.com/





マンション買取実績（2025年）

東京テアトルが2025年に買い取ったマンション329件の築年数分布は以下の通りで、平均築年数は39年となりました。築40年以上の物件が全体の半数以上を占めており、古いマンションの買取・再販に強みがあります。





また、東京テアトルのマンション買取では、一般的な仲介での売却では時間や手間のかかるバス便立地や設備に不具合のあるマンション、心理的瑕疵のある物件などにも対応することで、空き家化が懸念されるマンションの流通促進に取り組んでいます。

近年は、住宅価格の上昇やリモートワークの普及などを背景に、郊外居住や二拠点生活への関心が高まるなど、都市部の新築住宅に限らない多様な住まいの選択肢が広がりつつあります。さらに、空き家対策は国を挙げた重要課題と位置づけられており、既存住宅の流通・利活用への関心も高まっています。こうした社会的背景を踏まえ、東京テアトルはマンションの円滑な流通にも寄与していきます。

サービス概要

東京テアトルでマンション売却の契約をされたお客様を対象に、特典付きチラシを配布します。当該チラシからのお申込みで、出張買取金額を20％アップで利用できます。

※特典適用には諸条件があります。

マンション買取の認知拡大に向けた情報発信

東京テアトルでは、お客様の悩みや状況に寄り添った内容の特設LPの制作や、マンション売却を人生に寄り添うドラマ形式で表現した動画広告の制作など、新たな情報発信を進めています。こうした取り組みを通じて、一般的な仲介による売却だけでなく、買取業者による「マンション買取」という売却方法を、より身近で有力な選択肢として提案していきます。

【新特設LP】

https://mansion.theatres.co.jp/lp08/

【新動画広告】