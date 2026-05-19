兵庫県赤穂市の塩カフェ　AMAMI TERRACE6月「天塩スタジオ東京」にて１.ロベールキッチン　ランチ付き　２.梅仕事と梅薫る昼膳　　ワークショップ開催

赤穂化成株式会社

赤穂化成株式会社（本社:兵庫県赤穂市、代表取締役社長:池上良成）が運営するAMAMI TERRACE （兵庫県赤穂市）は2026年6月～7月に東京都新宿区にある「天塩スタジオ東京」にて、塩と食に関するランチ付きワークショップを開催いたします。テーマは、6月24日（水）はロベール パケット氏を迎えて、塩の使い分けと作り置きワンプレート講座を行います。また6月25日（木）・26日（金）は、高橋典子氏を迎えて「赤穂の天塩」を使った梅仕事（梅漬け・梅味噌作り）と梅薫る昼膳を予定しています。

AMAMI TERRACEは赤穂の塩の美味しさを伝えるために、2022年3月より兵庫県赤穂市にてcafe&workshopを行っています。この度、7月末までの改装期間中に「天塩スタジオ東京」（東京都新宿区百人町2-24-9アマシオビル1F）にて「赤穂の天塩」や様々なタイプの塩を食べ比べるワークショップイベントを開催します。

6月24日（水） ロベールキッチン 塩の使い分けと作り置きワンプレート講座 ランチ付き 概要

日時：2026年6月24日（水） 11:00～13:30

場所：天塩スタジオ東京 （東京都新宿区百人町2-24-9 アマシオビル1F）

内容： １.塩の使い分け講座（AMAMI TERRACE 野中香映）

２.作り置きワンプレート チリコンカン、手作りトルティーヤチップスの

デモンストレーション（講師：ロベール パケット氏）

３.ランチ：塩クラフトビールとともに味わう、ワンプレートランチ

定員：18名

参加料：6,000円/人 （当日支払い、現金、各種キャッシュレス対応）

お申込み方法：株式会社天塩 天塩スタジオページ

URL https://www.amashio.co.jp/studio/event/

申し込み締め切り：6月19日（金）正午

チリコンカンイメージ

トルティーヤチップスイメージ

ロベール パケット氏

6月25日（木）、２６日（金） 初夏を告げる梅のひととき～梅仕事と梅薫る昼膳～概要

日時：2026年6月25日（木）、26日（金） 11:00～13:30

場所：天塩スタジオ東京 （東京都新宿区百人町2-24-9 アマシオビル1F）

内容：初夏を付ける梅のひととき～梅仕事と梅薫る昼膳 体験

１.梅干し作り・梅味噌作り体験 （AMMAI TERRACE 野中香映）

２.梅薫る昼膳のデモンストレーション3品（講師：高橋典子氏）

３.梅薫る昼膳（ランチ）

定員：12名

参加料：6,000円/人 （当日支払い、現金、各種キャッシュレス対応）

お申込み方法：株式会社天塩 天塩スタジオページ

URL https://www.amashio.co.jp/studio/event/

申し込み締め切り：6月19日（金）正午

梅干し作り（梅約800g

梅味噌作り体験（味噌300g程度）

そうめんの寒天よせ

エリンギとズッキーニの梅和え

梅干し入りエナジーバー

高橋典子氏

天塩（あましお）スタジオ東京 概要

天塩スタジオ東京 内観

■運営：株式会社天塩

■所在地：東京都新宿区百人町2-24-9

■営業内容：食のイベントスペース

■席数：24席

■公式サイト：https://www.amashio.co.jp/studio/