兵庫県赤穂市の塩カフェ AMAMI TERRACE6月「天塩スタジオ東京」にて１.ロベールキッチン ランチ付き ２.梅仕事と梅薫る昼膳 ワークショップ開催
赤穂化成株式会社（本社:兵庫県赤穂市、代表取締役社長:池上良成）が運営するAMAMI TERRACE （兵庫県赤穂市）は2026年6月～7月に東京都新宿区にある「天塩スタジオ東京」にて、塩と食に関するランチ付きワークショップを開催いたします。テーマは、6月24日（水）はロベール パケット氏を迎えて、塩の使い分けと作り置きワンプレート講座を行います。また6月25日（木）・26日（金）は、高橋典子氏を迎えて「赤穂の天塩」を使った梅仕事（梅漬け・梅味噌作り）と梅薫る昼膳を予定しています。
AMAMI TERRACEは赤穂の塩の美味しさを伝えるために、2022年3月より兵庫県赤穂市にてcafe&workshopを行っています。この度、7月末までの改装期間中に「天塩スタジオ東京」（東京都新宿区百人町2-24-9アマシオビル1F）にて「赤穂の天塩」や様々なタイプの塩を食べ比べるワークショップイベントを開催します。
6月24日（水） ロベールキッチン 塩の使い分けと作り置きワンプレート講座 ランチ付き 概要
日時：2026年6月24日（水） 11:00～13:30
場所：天塩スタジオ東京 （東京都新宿区百人町2-24-9 アマシオビル1F）
内容： １.塩の使い分け講座（AMAMI TERRACE 野中香映）
２.作り置きワンプレート チリコンカン、手作りトルティーヤチップスの
デモンストレーション（講師：ロベール パケット氏）
３.ランチ：塩クラフトビールとともに味わう、ワンプレートランチ
定員：18名
参加料：6,000円/人 （当日支払い、現金、各種キャッシュレス対応）
お申込み方法：株式会社天塩 天塩スタジオページ
URL https://www.amashio.co.jp/studio/event/
申し込み締め切り：6月19日（金）正午
チリコンカンイメージ
トルティーヤチップスイメージ
ロベール パケット氏
6月25日（木）、２６日（金） 初夏を告げる梅のひととき～梅仕事と梅薫る昼膳～概要
日時：2026年6月25日（木）、26日（金） 11:00～13:30
場所：天塩スタジオ東京 （東京都新宿区百人町2-24-9 アマシオビル1F）
内容：初夏を付ける梅のひととき～梅仕事と梅薫る昼膳 体験
１.梅干し作り・梅味噌作り体験 （AMMAI TERRACE 野中香映）
２.梅薫る昼膳のデモンストレーション3品（講師：高橋典子氏）
３.梅薫る昼膳（ランチ）
定員：12名
参加料：6,000円/人 （当日支払い、現金、各種キャッシュレス対応）
お申込み方法：株式会社天塩 天塩スタジオページ
URL https://www.amashio.co.jp/studio/event/
申し込み締め切り：6月19日（金）正午
梅干し作り（梅約800g
梅味噌作り体験（味噌300g程度）
そうめんの寒天よせ
エリンギとズッキーニの梅和え
梅干し入りエナジーバー
高橋典子氏
天塩（あましお）スタジオ東京 概要
天塩スタジオ東京 内観
■運営：株式会社天塩
■所在地：東京都新宿区百人町2-24-9
■営業内容：食のイベントスペース
■席数：24席
■公式サイト：https://www.amashio.co.jp/studio/