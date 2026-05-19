兵庫県赤穂市の塩カフェ　AMAMI TERRACE6月「天塩スタジオ東京」にて１.ロベールキッチン　ランチ付き　２.梅仕事と梅薫る昼膳　　ワークショップ開催

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赤穂化成株式会社

赤穂化成株式会社（本社:兵庫県赤穂市、代表取締役社長:池上良成）が運営するAMAMI TERRACE （兵庫県赤穂市）は2026年6月～7月に東京都新宿区にある「天塩スタジオ東京」にて、塩と食に関するランチ付きワークショップを開催いたします。テーマは、6月24日（水）はロベール　パケット氏を迎えて、塩の使い分けと作り置きワンプレート講座を行います。また6月25日（木）・26日（金）は、高橋典子氏を迎えて「赤穂の天塩」を使った梅仕事（梅漬け・梅味噌作り）と梅薫る昼膳を予定しています。



AMAMI TERRACEは赤穂の塩の美味しさを伝えるために、2022年3月より兵庫県赤穂市にてcafe&workshopを行っています。この度、7月末までの改装期間中に「天塩スタジオ東京」（東京都新宿区百人町2-24-9アマシオビル1F）にて「赤穂の天塩」や様々なタイプの塩を食べ比べるワークショップイベントを開催します。



6月24日（水）　ロベールキッチン　塩の使い分けと作り置きワンプレート講座　ランチ付き　概要

日時：2026年6月24日（水）　 11:00～13:30


場所：天塩スタジオ東京　（東京都新宿区百人町2-24-9　アマシオビル1F）　



内容：　１.塩の使い分け講座（AMAMI TERRACE　野中香映）


　　　　２.作り置きワンプレート　チリコンカン、手作りトルティーヤチップスの


　　　　　　デモンストレーション（講師：ロベール　パケット氏）


　　　　３.ランチ：塩クラフトビールとともに味わう、ワンプレートランチ　



定員：18名


参加料：6,000円/人　（当日支払い、現金、各種キャッシュレス対応）


お申込み方法：株式会社天塩　天塩スタジオページ


　　　　　　　　　　URL　　https://www.amashio.co.jp/studio/event/


申し込み締め切り：6月19日（金）正午



チリコンカンイメージ




トルティーヤチップスイメージ




ロベール　パケット氏




6月25日（木）、２６日（金）　初夏を告げる梅のひととき～梅仕事と梅薫る昼膳～概要

日時：2026年6月25日（木）、26日（金）　 11:00～13:30


場所：天塩スタジオ東京　（東京都新宿区百人町2-24-9　アマシオビル1F）　



内容：初夏を付ける梅のひととき～梅仕事と梅薫る昼膳　体験


　　　１.梅干し作り・梅味噌作り体験　（AMMAI TERRACE　野中香映）


　　　２.梅薫る昼膳のデモンストレーション3品（講師：高橋典子氏）


　　　３.梅薫る昼膳（ランチ）



定員：12名


参加料：6,000円/人　（当日支払い、現金、各種キャッシュレス対応）


お申込み方法：株式会社天塩　天塩スタジオページ


　　　　　　　　　　URL　　https://www.amashio.co.jp/studio/event/


申し込み締め切り：6月19日（金）正午



梅干し作り（梅約800g




梅味噌作り体験（味噌300g程度）





そうめんの寒天よせ




エリンギとズッキーニの梅和え




梅干し入りエナジーバー




高橋典子氏




天塩（あましお）スタジオ東京　概要


天塩スタジオ東京　内観

■運営：株式会社天塩


■所在地：東京都新宿区百人町2-24-9


■営業内容：食のイベントスペース


■席数：24席


■公式サイト：https://www.amashio.co.jp/studio/