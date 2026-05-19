塩分補給サプリ「RED-Q」を第61回The KSL アストエンジ 関西サッカーリーグで飛鳥FCと守山侍2000に贈呈

佐藤薬品工業株式会社

佐藤薬品工業株式会社（本社：奈良県橿原市 代表取締役：佐藤雅大）は、5月16日（土）、奈良県フットボールセンター（磯城郡田原本町）で開催された第61回The KSL アストエンジ 関西サッカーリーグにおいて、当社が展開する塩分補給サプリメント「RED-Q」を出場した両チームに贈呈しました。

近年、気温上昇などの環境変化を背景に、スポーツシーンや日常生活における体調管理の重要性が高まっています。当社の「RED-Q」は、高温下で活動する消防現場の声をもとに、奈良県広域消防組合消防本部と共同開発した塩分補給サプリメントで、2025年7月の発売以降、日常的に取り入れやすい塩分補給の選択肢の一つとして、認知拡大の取り組みを進めています。加えて今回は、奈良県からJリーグ参入を目指す社会人サッカークラブを応援するとともに、人気スポーツであるサッカーを通じて、社会の皆様に暑さ対策や日常のコンディション管理を意識していただくことを目的としています。

なお、「RED-Q」は本年3月に日刊工業新聞社主催の第36回読者が選ぶネーミング大賞で生活部門第一位ならびに審査員特別賞を獲得しています。

当社は今後も、スポーツや地域とのつながりを大切にしながら健康意識向上に寄与する活動を継続していきます。

写真右から、佐藤薬品工業(株) ブランド戦略本部長 長田和也、飛鳥FC 藤武 剛選手、佐藤薬品工業(株)ブランド戦略部課長 郷上佳孝、守山侍2000 村田大介選手

【商品の概要】

1. RED-Q（レッドキュー） 30 カプセル入り

内容量：30 カプセル 販売価格：税込 990 円（税抜 917 円） カプセルサイズ：普通

昨夏 7 月先行発売したもののパッケージリニューアルを行った仕様です。

個人で使用される方におすすめです。

２．RED-Q（レッドキュー） 個包装仕様 ★Renewal（4/15発売）

内容量：2 カプセル/袋×50 袋 販売価格：税込 2,880 円（税抜 2,667 円）

カプセルサイズ：普通

昨夏実施のモニター調査で、個包装仕様が欲しいという声があり、複数人数でシェアする場合に配慮

する製品を新発売した仕様です。職場や団体など共有使いにおすすめです。

3．RED-Q（レッドキュー） 20 カプセル入り ★Renewal（4/15発売）

内容量：20 カプセル入り 販売価格：税込 585 円（税抜 542 円） カプセルサイズ：小さめ

お子さまや高齢者の方などカプセルが苦手な方も飲みやすいカプセルが小さめの仕様です。

ライトユーザーの方におすすめです。

【さとやく(R)オフィシャルサイト】

★コーポレートサイトhttp://www.sato-yakuhin.co.jp/ (http://www.sato-yakuhin.co.jp/)

★ECサイトhttps://www.satoyaku.jp (https://www.satoyaku.jp)