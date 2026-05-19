壁掛け型軸流ファンの世界市場2026年、グローバル市場規模（交流型、直流型）・分析レポートを発表
2026年5月19日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「壁掛け型軸流ファンの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、壁掛け型軸流ファンのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
本レポートは、壁掛け型軸流ファン市場の世界動向について包括的に分析したものです。2024年の市場規模は571百万ドルと評価されており、2031年には721百万ドルに達すると予測されています。
調査期間における年平均成長率は3.4％であり、産業用換気および空気循環需要を背景に緩やかな成長が見込まれています。また、関税政策や国際的な制度変化が市場構造や地域経済、供給網の安定性に与える影響についても詳細に分析されています。
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壁掛け型軸流ファンは、壁面に設置される空気循環装置であり、軸方向に空気を移動させる構造を持っています。シンプルな構造と高い風量性能を特徴とし、効率的な換気や冷却を実現します。
工場や倉庫、商業施設などで広く使用されており、室内環境の改善や温度管理に重要な役割を果たしています。
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本調査では、市場規模、販売数量、平均販売価格を基に、地域別、用途別、製品タイプ別の詳細な分析が行われています。製品タイプは交流型と直流型に分類され、それぞれ効率や用途に応じて選択されます。
用途別では産業用途、商業用途、その他用途に分かれており、特に産業分野での需要が市場の中心となっています。
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競争環境においては、Greenheck、Systemair、Soler & Palau、Ebm-Papst、Polypipe Ventilation、Acme Fans、Air Systems Components、Zhejiang Shangfeng、Nanfang Ventilator、Hitachiなどが主要企業として挙げられます。
さらにTwin City Fan、Cofimco、Howden、Johnson Controls、Loren Cook、Marathon、Patterson、Yilida、Mitsui Miike Machineryなども市場において重要な役割を担っています。各企業は製品性能や耐久性の向上を通じて競争力を強化しています。
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地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカに分類されます。
北米や欧州では産業設備の更新需要により市場が安定しており、アジア太平洋地域では製造業の発展に伴い需要が拡大しています。中国、日本、韓国が主要市場となっています。
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市場の成長要因としては、産業換気需要の増加、施設の環境改善への要求、エネルギー効率向上への関心が挙げられます。一方で、原材料コストの変動や競争の激化が市場拡大の課題となっています。
また、高効率モーターや省エネルギー技術の導入により、新たな成長機会が期待されています。
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さらに、産業構造の分析では、原材料供給から製造、流通、最終顧客に至るまでの流れが整理されています。
販売チャネルや流通ネットワーク、顧客層の分析を通じて、企業が市場戦略を構築するための重要な情報が提供されています。
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総括として、本市場は産業および商業分野の換気需要に支えられ、今後も安定した成長が期待される分野です。
エネルギー効率と耐久性の向上が競争の鍵となり、各企業の戦略的取り組みが市場の将来を左右すると考えられます。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「壁掛け型軸流ファンの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、壁掛け型軸流ファンのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
本レポートは、壁掛け型軸流ファン市場の世界動向について包括的に分析したものです。2024年の市場規模は571百万ドルと評価されており、2031年には721百万ドルに達すると予測されています。
調査期間における年平均成長率は3.4％であり、産業用換気および空気循環需要を背景に緩やかな成長が見込まれています。また、関税政策や国際的な制度変化が市場構造や地域経済、供給網の安定性に与える影響についても詳細に分析されています。
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壁掛け型軸流ファンは、壁面に設置される空気循環装置であり、軸方向に空気を移動させる構造を持っています。シンプルな構造と高い風量性能を特徴とし、効率的な換気や冷却を実現します。
工場や倉庫、商業施設などで広く使用されており、室内環境の改善や温度管理に重要な役割を果たしています。
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本調査では、市場規模、販売数量、平均販売価格を基に、地域別、用途別、製品タイプ別の詳細な分析が行われています。製品タイプは交流型と直流型に分類され、それぞれ効率や用途に応じて選択されます。
用途別では産業用途、商業用途、その他用途に分かれており、特に産業分野での需要が市場の中心となっています。
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競争環境においては、Greenheck、Systemair、Soler & Palau、Ebm-Papst、Polypipe Ventilation、Acme Fans、Air Systems Components、Zhejiang Shangfeng、Nanfang Ventilator、Hitachiなどが主要企業として挙げられます。
さらにTwin City Fan、Cofimco、Howden、Johnson Controls、Loren Cook、Marathon、Patterson、Yilida、Mitsui Miike Machineryなども市場において重要な役割を担っています。各企業は製品性能や耐久性の向上を通じて競争力を強化しています。
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地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカに分類されます。
北米や欧州では産業設備の更新需要により市場が安定しており、アジア太平洋地域では製造業の発展に伴い需要が拡大しています。中国、日本、韓国が主要市場となっています。
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市場の成長要因としては、産業換気需要の増加、施設の環境改善への要求、エネルギー効率向上への関心が挙げられます。一方で、原材料コストの変動や競争の激化が市場拡大の課題となっています。
また、高効率モーターや省エネルギー技術の導入により、新たな成長機会が期待されています。
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さらに、産業構造の分析では、原材料供給から製造、流通、最終顧客に至るまでの流れが整理されています。
販売チャネルや流通ネットワーク、顧客層の分析を通じて、企業が市場戦略を構築するための重要な情報が提供されています。
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総括として、本市場は産業および商業分野の換気需要に支えられ、今後も安定した成長が期待される分野です。
エネルギー効率と耐久性の向上が競争の鍵となり、各企業の戦略的取り組みが市場の将来を左右すると考えられます。