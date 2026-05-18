電通デジタル、「LINEヤフー Partner Award 2025 H2」において「Best Brand Award」「Best Ads Account Growth Award」を受賞

株式会社電通デジタル



株式会社電通デジタル（本社：東京都港区 代表取締役社長執行役員：瀧本 恒 以下、電通デジタル）は、LINEヤフー株式会社（本社：東京都千代田区 代表取締役社長 CEO：出澤 剛 以下、LINEヤフー）が主催する「LINEヤフー Partner Award 2025 H2」において、「Best Brand Award」、「Best Ads Account Growth Award」の2部門を受賞しました。

左から、「Best Brand Award」、「Best Ads Account Growth Award」の認定バッジ

「LINEヤフー Partner Award」は、「LINEヤフー Partner Program」に参画するパートナーの中から、特に優れたソリューション提案や、広告事業における売上拡大・市場開発に貢献したパートナー企業が表彰されるものです。

このたび、当社は2025年度下半期（10月～3月）において、LINEヤフーが提供するマーケティングソリューションを積極的に活用し、クライアントの課題解決や事業成長に大きく貢献した取り組みが評価され、以下の2部門で受賞しました。

・「Best Brand Award」

ブランド認知を目的としたLINEヤフーの広告商品を積極的に採用・提案し、クライアントのブランド認知最大化に貢献したパートナーに贈られる賞です。当社は、ブランド領域における高い売上成果と、LINEヤフーのビッグデータおよび電通デジタル・株式会社電通が保有・連携するデータを活用した分析ソリューション「SynWA project」※1による独自性のある取り組みが評価されました。

・「Best Ads Account Growth Award」

LINEヤフーの広告商品を活用し、中堅・スタートアップ企業のビジネス拡大に最も貢献したパートナーに贈られる賞です。当社は、出稿実績の伸長に加え、社内におけるクライアント支援体制の強化や再現性のある事例創出により、中堅・スタートアップ企業の事業成長を多角的に支援した点が評価されました。

電通デジタルは、「SynWA project」に加え、販促・店頭領域のデジタル・ソリューションを推進する国内電通グループ（dentsu Japan）横断のプロジェクトチーム「Boostore（ブーストア）」※2プロジェクトを通じて、LINEなどと連携したソリューションの開発・提供を行っています。

さらに、LINEヤフーマーケティングキャンパス※3の認定資格を保有するスペシャリストを多数擁しており、同社と連携のもと、幅広いマーケティング施策の提案・支援を行う体制を整備しています。

今後も電通デジタルは、LINEヤフーのマーケティングソリューションを活用し、市場の成長と、クライアントのマーケティング施策の効果最大化に貢献してまいります。

※1：電通デジタル、電通・LINEヤフーと「SynWA project」を発足（2025年6月11日発表）https://www.dentsudigital.co.jp/news/release/services/2025-0611-000230

※2：電通デジタル・電通・電通プロモーション（旧 電通テック）、販促・店頭領域におけるデジタル・ソリューションのプロジェクトチーム「Boostore」始動（2019年2月8日発表）https://www.dentsudigital.co.jp/news/release/services/2019-0208-000161

※3：LINEヤフーマーケティングキャンパスについて https://lymcampus.jp/

＜電通デジタルについて＞https://www.dentsudigital.co.jp/

電通デジタルは、国内最大規模の総合デジタルファームです。「人の心を動かし、価値を創造し、世界のあり方を変える。」をパーパスに、生活者に寄り添うクリエイティビティとテクノロジーを統合的に活用することで、あらゆるトランスフォーメーションを実現しています。クライアントの事業成長パートナーとして、共に新たな価値を創造することで、経済そして社会の「変革と成長」を目指しています。