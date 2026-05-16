【新時代へ】メットライフ生命Ｆリーグ／メットライフ生命女子Ｆリーグ 2026-27キックオフカンファレンス 5月14日（木）に開催！！【メットライフ生命Ｆリーグ2026-27】

一般社団法人日本フットサルトップリーグ



一般社団法人日本フットサルトップリーグ（東京都文京区、理事長：松井 大輔 以下「Ｆリーグ」）は、5月14日（木）JFAサッカー文化創造拠点「blue-ing！」にて、「メットライフ生命Ｆリーグ／メットライフ生命女子Ｆリーグ2026-27キックオフカンファレンス」を開催し、Ｆリーグとしての今シーズンの取り組み・今後の目標、各パートナーとの活動について発表いたしました。

■メットライフ生命Ｆリーグ／メットライフ生命女子Ｆリーグ2026-27 キックオフカンファレンス

【開催概要】

○日時

・2026年５月14日（木） 14:00～16:00

○場所

・JFA サッカー文化創造拠点 『blue-ing!』

（〒112-0004 東京都文京区後楽1-3-61 東京ドームシティ クリスタルアベニュー内）

○登壇者

・一般社団法人日本フットサルトップリーグ 理事長 松井 大輔

・特別ゲスト 元サッカー日本代表 福西 崇史氏

・メットライフ生命Ｆリーグ2026-27 ディビジョン１・２ 各クラブ代表選手１名

・メットライフ生命女子Ｆリーグ2026-27 各クラブ代表選手１名 他

■一般社団法人日本フットサルトップリーグ 理事長 松井 大輔 今シーズンに向けて

W杯で活躍しているサッカー選手たちの多くは、幼少期、フットサルを経験して今があります。多くの選手がフットサルがキッカケです。今年のＦリーグは、“新時代へ”進みます。新しい主役が生まれ、その一歩をみんなで支えるシーズンです。若い選手たちが前に出てくる、その瞬間を、リーグとして、パートナー・メディアの皆さんと一緒に支えていきたいと思っています。ぜひスケールアップしたホームゲームに行ってください。