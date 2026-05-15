モデル・タレントIVAN、LGBTQ+研修・ウェルネス事業を本格始動！一般社団法人IVAN HOUSE設立

一般社団法人IVAN HOUSE

■ Beyond the Labels ー 枠にとらわれず、一人ひとりが個性を100%発揮できる社会へ

一般社団法人 IVAN HOUSE は2026年4月24日に設立、本日5月15日に公式サイト(https://www.ivanhouses.com/)を本格稼働させ、企業・団体向け研修プログラム「Beyond the Labels(https://www.ivanhouses.com/seminar)」の正式提供を開始しました。

当法人は、20年以上にわたりモデル・タレントとして第一線で発信活動を続けてきた代表理事IVANの実体験と影響力を、社会変革の力として組織化したものです。

「Beyond the Labels ― 枠にとらわれず、一人ひとりが個性を100%発揮できる社会へ」をビジョンに、LGBTQ+ダイバーシティ研修・コンサルティング・ウェルネスイベント・コンテンツ制作など、多角的な活動を社会に届けてまいります。

■ 設立の背景 ー IVANのこれまで

幼少期のIVAN

代表理事のIVANは、奈良県出身。メキシコ・スペイン・日本のルーツを持つトリリンガル。

10代でファッション界に入り、パリ・コレクションをはじめ国内外のランウェイでメンズモデルとして活躍。しかし「求められる役割」と「表現したい自分」の乖離に長年苦しみ続けました。

20代のときに、自身がトランスジェンダーである事をカミングアウト。以来、ありのままの姿で自分らしい人生を歩んでいます。

20年以上にわたる当事者としての発信経験と社会的影響力を、より組織的・継続的に社会へ還元するため、一般社団法人IVAN HOUSEを設立しました。

■ 社会的背景 ー カミングアウト率16.8%の現実

国内のLGBTQ+当事者は人口の約9.7%（※1）と推計されている一方、職場におけるカミングアウト率は約16.8%（※2）にとどまり、当事者の多くが「ありのままで働くこと」を諦めざるを得ない現実があります。同時に、企業側も「どう接していいかわからない」という不安を抱え、対話の機会が生まれにくい状況が続いています。

こうした課題に対し、当事者本人による実体験ベースの言語化と、心理的安全性の高い対話空間の提供を通じて、「個」と「組織」の両面から変化を生み出すために、当法人を設立いたしました。

※1 電通グループ「LGBTQ+調査2023」データ

※2 令和6年度厚労省委託調査データ

■ 事業内容

１. LGBTQ+ Diversity

自身の半生と体験を言語化した、企業・団体・教育機関向けの研修・講演プログラム「Beyond the Labels」をはじめ、心理的安全性の高い組織文化の醸成を目的としたコンサルティング・アドバイザリーまで、「ラベルを脱ぎ捨て、一人ひとりが100%の力を発揮できる組織」の実現を多角的にサポートします。

＜主な内容＞

・全社員向け基礎研修（SOGIE理解、無意識の偏見への気づき）

・管理職・経営層向けマネジメントリスク研修（SOGIハラ・アウティング対応、心理的安全性の構築）

・経営層向けD＆I戦略アドバイザリー

・LGBTQ+、ダイバーシティをテーマとした動画・イベント・メディアなど、付随するコンテンツの企画・制作・発信

２. Wellness

パリ・コレクションをはじめ20年以上のモデル活動で培った独自のウォーキング技術と姿勢指導をベースとした、「外見からマインドをアップデートする」体験型ワークショップ・イベントを展開します。

＜主な内容＞

・ウォーキング＆姿勢改善ワークショップ（個人向け・法人向け）

・自己肯定感向上をテーマとしたマインドフルネス・対話イベント

・心と身体の健康をテーマとした動画・コンテンツ発信

外見を整えることが内面の自信につながり、内面が整うことで外見にも変化が生まれる。そのフィードバックループを体験できる場を、個人にも企業組織にも提供します。

■ 目指す未来

将来的には、当法人の事業で得た知見と収益をもとに、子どもたちが安心して自分らしさを模索できる「セーフハウス＝IVAN HOUSE」を設立することを目指しています。

研修や講演を通じて生まれる「個」と「組織」の変化を、いずれは子どもたちの「逃げれる場所、花咲ける場所」へと還元していくことが、IVAN HOUSEのもうひとつの中長期ビジョンです。

■ 代表理事 IVAN コメント

私は自身の花咲く輝ける場所を模索し開拓してきました。

ようやく今、私の経験が誰かのそんな場所をつくる力になれると思っています。

このIVAN HOUSEは、企業の組織づくりを支援するだけではなく、将来的には私のように『花咲きたい輝きたい』と感じている子どもたちにとっての希望、そして駆け込めるセーフハウス（IVAN HOUSE）となる場所をつくることが夢です。

まずは一つひとつの活動や発信で、子どもたちや関わる大人たち、目の前の人の人生を軽やかにしていく優しいお手伝いをすること。それが、すべての始まりだと思っています。



一般社団法人IVAN HOUSE

代表理事 IVAN

■ 法人概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/182842/table/2_1_b2035562ee4c75272c6898d390bf3072.jpg?v=202605160451 ]

■ 企業・団体の皆様へ

「Beyond the Labels」研修プログラムは、貴社の課題・規模・業種に応じてカスタマイズが可能です。組織のダイバーシティ&インクルージョン推進をご検討の皆様、ぜひお気軽にお問い合わせください。

研修お問い合わせ：info@ivanhouses.com

お問い合わせフォーム：https://www.ivanhouses.com/seminar

■ 報道関係者の皆様へ

取材のご依頼、代表理事への単独インタビューは下記窓口にて承っております。

LGBTQ+、ダイバーシティ、ファッション、ウェルネスなど、関連テーマでの取材・出演のご相談もお受けしております。

プレス向け素材一式はこちらより(https://drive.google.com/drive/folders/1NY1ey4s7XcufkJALGusZ3CaDLQptNxbR?usp=sharing)ダウンロードいただけます。

報道関係お問い合わせ：info@ivanhouses.com

■ 本件に関するお問い合わせ

一般社団法人IVAN HOUSE 広報担当

メール：info@ivanhouses.com

以上