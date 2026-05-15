【福岡ソフトバンクホークス】「南海ホークス復刻ナイターin大阪」開催

福岡ソフトバンクホークス株式会社

福岡ソフトバンクホークス株式会社（本社：福岡県福岡市 代表取締役社長 CEO：後藤芳光）は、南海ホークスが1964年から1966年に達成して以来となる60年ぶりのリーグ3連覇を目指す今年、ホークス生誕の地・大阪にて「南海ホークス復刻ナイターin大阪」を8月4日（火）に京セラドーム大阪で開催いたします。当日は、南海ホークスリーグ3連覇達成時のデザインを復刻した「南海ホークス復刻ユニフォーム 1959 -’68」を選手が着用して試合に臨むほか、入場者全員（ビジター応援席除く）に、選手着用ユニフォームと同デザインのレプリカユニフォームを配布します。また、南海ホークス時代の球場の雰囲気を再現した演出や装飾などを予定しており、球場全体で南海ホークスの歴史と伝統を感じていただける特別な一日を演出します。イベントの詳細は順次発表いたします。

■南海ホークス復刻ユニフォーム 1959 -'68

南海ホークスの黄金期である1959年から1968年にかけて着用されたユニフォームをベースに、象徴的なダークグリーンのロゴとラインを継承。当時のクラシックな風格を現代のユニフォームとして再現した、南海ホークスの歴史と伝統を感じられる特別な一着です。1959年、ホークスは2リーグ制以降初となる日本一を達成。杉浦忠投手が日本シリーズ史上初となる4連投4連勝を成し遂げ、読売ジャイアンツ相手に“５度目の正直”で悲願の日本一を果たしたこの年は、大阪・御堂筋で行われた優勝パレードとともに、球団の歴史に大きな足跡を刻み、今なお伝説として語り継がれています。

南海ホークス復刻ユニフォーム 1959 -’68（前）南海ホークス復刻ユニフォーム 1959 -’68（後）

※入場者全員に南海ホークス復刻ユニフォーム（レプリカ）を配布

※入場者配布はビジター応援席を除く

■南海ホークス復刻ナイターin大阪 開催スケジュール

[表: https://prtimes.jp/data/corp/12156/table/531_1_9d6bba1356c86e6e291cbbfe14d290c8.jpg?v=202605151151 ]