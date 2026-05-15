妖怪たちがワタワンを占拠──。百鬼夜行・怪談・妖怪マルシェが集結する「泉州妖怪祭」5/16(土)開催

株式会社antiqua

大阪・岸和田のエンターテインメントモール「WHATAWON（ワタワン）」にて、妖怪の世界をテーマにした体験型イベント「泉州妖怪祭」を2026年5月16日（土）に開催いたします。

妖怪雑貨や和アートが並ぶ「妖怪マルシェ」をはじめ、百鬼夜行、怪談、妖怪ランウェイ、お面アートワークショップなど、“異界”を楽しめるコンテンツが1日に集結。

お子さまから大人まで、見て・歩いて・参加して楽しめる特別イベントです。

「泉州妖怪祭」は、『幽幻怪社もののけ本舗』共催のもと、妖怪・怪談・ランウェイ・マルシェなどを楽しめる体験型イベントとして開催いたします。

ワタワンが“妖怪の世界”に変わる1日

イベント当日は、WHATAWON全体が妖怪の世界観に包まれます。

会場では、本格妖怪コスチュームによる「百鬼夜行」を開催。

さらに、妖怪ファッションショーや怪談企画など、非日常感あふれるコンテンツが続々登場します。

妖しくも美しい世界観の中で、まるで物語の中に入り込んだような没入体験をお楽しみいただけます。

妖怪になって参加できる“没入型イベント”

「泉州妖怪祭」は、“見るだけ”ではなく、実際に妖怪として参加できる体験型イベントです。

妖怪衣装や和装、創作妖怪など自由なスタイルで参加可能。

会場には更衣室も用意されており、初参加の方でも安心してご参加いただけます。

イベント終盤には、参加者が会場内を練り歩く「妖怪行列（百鬼夜行）」も開催。

幻想的な空間の中で、まるで異世界に入り込んだような体験を楽しめます。

同日に妖怪雑貨・和アートが並ぶ「妖怪マルシェ」開催

泉州妖怪際参加申し込みはこちら :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeAPspf_wdMmEEKasB9ud8yf6mojv0M1757iKO4dYIn_duZWw/viewform

大阪・岸和田の滞在型エンターテインメントモール「WHATAWON（ワタワン）」にて、2026年5月16日（土）開催の「泉州妖怪祭」内コンテンツとして、「妖怪マルシェ」を開催いたします。

現在、妖怪・和・怪異・幻想をテーマにした作品やアイテムを扱う出店者を募集しています。

当日は、百鬼夜行や怪談、妖怪ファッションショーなども同時開催。

WHATAWON全体が“妖怪の街”へ変わる没入型イベントです。

会場には、妖怪モチーフの雑貨やアクセサリー、和テイストのアパレル、アート作品などが並ぶ「妖怪マルシェ」も登場。

ここでしか出会えない一点物のハンドメイド作品や個性豊かなアイテムが集まり、歩くだけでもワクワクする空間に。

写真映えする商品やディスプレイも多数登場し、妖怪好きはもちろん、和カルチャー好きにもおすすめです。

500円で参加OK。「妖怪お面アートワークショップ」も開催

当日は、お子さまから大人まで楽しめる「妖怪お面アートワークショップ」も開催します。

自由に色を塗ったり装飾を加えたりしながら、自分だけのオリジナル妖怪面を制作可能。

完成したお面を身につけてイベントを回れば、さらに“異界感”を楽しめます。

妖怪お面アートワークショップ

開催時間：11:00～17:00

参加費：500円

会場：軒下エリア

開催概要

イベント名：泉州妖怪祭／妖怪マルシェ

開催日：2026年5月16日（土）

時間：11:00～17:00

会場：WHATAWON

住所：大阪府岸和田市岸の丘町1丁目32-1

本イベント「泉州妖怪祭」は、WHATAWONと『幽幻怪社もののけ本舗』による共催イベントとして開催いたします。

■共催

◆幽幻怪社もののけ本舗 Instagram(https://www.instagram.com/yu.mononokehonpo/)

◆幽幻怪社もののけ本舗 X(https://x.com/mononokehonpo?s=21&t=48YdDAGau6WLa2C3guoNtw)

日本最大級ペット同伴OKの海外型モール『WHATAWON』

南大阪に位置するWHATAWON（ワタワン）は、グルメ、ショッピング、温浴施設など、多様な楽しみが詰まった複合施設。ペットを家族の一員として大切にされている多くの飼い主の皆さまも快適にお楽しみいただけるように設計された、ペットフリーの新しいスタイルのエンターテインメントモールです。