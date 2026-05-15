【ザ・ホテル青龍 京都清水】祇園囃子が響く夏の京都で、山鉾を間近に望む特別鑑賞プランを提供 ～祇園祭の魅力を涼しい特等席から～

株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド

ザ・ホテル青龍 京都清水は、京都の夏の風物詩「祇園祭」を間近にご鑑賞いただける特別鑑賞付き宿泊プランを、2026年5月16日（土）より販売開始いたします。

祇園囃子の音色とともに、京都に本格的な夏の訪れを告げる祇園祭。日本三大祭のひとつに数えられる祇園祭は、八坂神社の例祭として執り行われます。

ザ・ホテル青龍 京都清水は八坂神社の氏子区域に位置しており、祇園祭は地域とともに歩む当ホテルにとっても特別な伝統行事です。このたびご用意した「祇園祭・特別鑑賞プラン」では、祭りのハイライトである前祭の山鉾巡行を、涼しい室内空間からゆったりとご鑑賞いただくことができます。

鑑賞会場は、京都市役所前・河原町通に面したビル3階。豪華絢爛な山鉾や、巡行最大の見どころのひとつである「辻回し」を間近にご覧いただけます。会場内は冷房を完備しており、“動く美術館”とも称される山鉾の懸装品―美しい刺繍や舶来織物など、精緻な意匠の数々を目の前でじっくりとお楽しみいただけます。

巡行前には「長刀鉾」の元囃子方から祇園祭について解説があり、祇園祭をより一層お楽しみいただける特別な体験をご提供いたします。

ザ・ホテル青龍 京都清水は、「記憶を刻み、未来へつなぐ」をコンセプトに、昭和8年に建てられた元清水小学校を保存・活用し誕生したホテルです。今後も地域に受け継がれる伝統や文化の魅力を発信し、その価値を未来へつないでまいります。

祇園祭 前祭 山鉾巡行鑑賞付き宿泊プラン

【販売開始】

2026年5月16日（土） 会員先行販売

2026年5月23日（土） 一般販売

【宿泊日】

2026年7月16日（木）

【内容】

1泊朝食付き（レイトチェックアウト18時まで）

前祭 2026年7月17日（金）特別鑑賞席、会場までの往路送迎付き

【料金】

1室1名さま 98,000円（1室2名さまご利用時） *別途宿泊税を頂戴いたします

【詳細】

https://www.princehotels.co.jp/seiryu-kiyomizu/plan/gionfestival2026/

【問合せ】

TEL：075-532-1130（受付時間9:30A.M.～6:00P.M.）

京都市役所、河原町通りに面するビルの3階に特別鑑賞席をご用意。涼しい室内から、山鉾の屋根や囃子方と同じ目線で間近に山鉾をご覧いただくことができます。

山鉾巡行を鑑賞いただいた後は、ゆっくりと客室で休憩いただけるよう、18時までのレイトチェックアウトをご用意しております。

鑑賞後はホテルでTea ceremonyも体験可能（要事前予約）

元清水小学校からヘリテージホテルへ

ザ・ホテル青龍 京都清水は昭和8年に建てられた元清水小学校を保存・活用して建てられました。「記憶を刻み、未来へつなぐ」をコンセプトに長年地域で愛されてきた学び舎の歴史を刻み込みながら大切に受け継ぎ、未来へとつないでまいります。

世界遺産清水寺の参道に面した唯一無二の立地を活かし、この場所でしか見ることができない「絶景」とこのホテルでしかできない「体験」を組み合わせ、お客さまの「記憶に残る旅の喜び」を提供いたします。

元清水小学校約7,000平米の敷地に佇む、全48室の静謐な空間