【テニス】福田勝志プロ、佐藤政大プロが日本代表に選出！「マスターズ世界テニス選手権」に出場へ
アカエム140年の株式会社ルーセント（本社：千葉県柏市、代表取締役社長：中野吉広）の硬式テニス実業団チーム「ルーセントアスリートワークス」に所属するプロテニスプレーヤー福田勝志選手と、ルーセントが応援するプロテニスプレーヤー佐藤政大選手が、2026年7月に開催される「マスターズ世界テニス選手権」の日本代表に選出されました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349347/images/bodyimage1】
マスターズ世界テニス選手権は、国際テニス連盟（ITF）が公認する世界最高峰の大会で、「シニア版グランドスラム」とも称されています。「国別対抗戦」と「個人戦」で構成されており、今年はイタリア・ローマで開催されます。
両選手は7月5日から10日にかけて開催の国別対抗戦に出場し、12日から18日にかけて行われる個人戦を戦います。
福田選手は2024年の国別対抗戦でも日本代表として戦い、準優勝と世界一にあと一歩のところで届きませんでした。今大会では悲願の達成に期待が高まります。
日の丸を背負って戦う福田プロ、佐藤プロの活躍が今から楽しみです！
日本代表に選ばれた両選手から喜びの声が届いています。
コメント【福田勝志プロ】
3度目の日本代表として、佐藤政大プロとともに戦えることを非常に嬉しく思います。前回の日本開催での大会は準優勝に終わりましたので、今回なんとしても優勝を勝ち取りたいです。
個人戦においては、昨年1回戦敗退と悔しい結果に終わっています。まずは1勝して弾みをつけて上位進出を目指します。
コメント【佐藤政大プロ】
一度は諦めた選手生活でしたが、ベテランというジャンルで、少しずつ活躍ができるようになり、ルーセント、ルクタス、明日香野の皆様の応援のおかげで世界ランキング一位になれました。そして今度は夢であった日本代表になれました！ この歳になって初めて日本代表として世界選手権に参戦できる事になり本当に嬉しく思います！ また個人戦においても悲願の優勝を目指して頑張ります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349347/images/bodyimage2】
＜大会情報【国別対抗戦】＞
大会名：マスターズ世界テニス選手権 国別対抗戦
ITF World Tennis Masters Tour 50・55 World Team Championships 2026 in Roma
開催日：2026年7月5日（日）～7月10日（金）
開催地：イタリア・ローマ
＜大会情報【個人戦】＞
大会名：マスターズ世界テニス選手権 個人戦
ITF World Tennis Masters Tour 50・55 World Individual Championships 2026 in Roma
開催日：2026年7月12日（日）～7月18日（金）
開催地：イタリア・ローマ
ルーセントは福田勝志選手に、大会出場に関わる費用の一切とルーセントウェアやLUC＋ウェア（ゲームシャツやハーフパンツ）を提供。さらにルーセントの大人向けウェアブランド「LUC＋」のSNSで活動報告を行なうなどのサポートを実施しています。
また、ルーセントは佐藤政大選手に、ルーセントウェアやLUC＋ウェア（ゲームシャツやハーフパンツ）を提供。さらにルーセントの大人向けウェアブランド「LUC＋」のSNSで活動報告を行なうなどのサポートを実施しています。
ルーセントは仕事にもスポーツにも全力で取り組むアスリート社員を応援しています。2023年12月18日に皆様にお知らせいたしましたルーセント「中期経営計画2024－2028」や親会社昭和ホールディングス株式会社・和菓子製造兄弟会社「明日香野」・工業用ゴム製造兄弟会社「昭和ゴム」が同日に発表しました「中期経営計画2024－2028」にありますように、このようなアスリートスタッフを雇用することは、今後とも人手不足の日本で、当社グループが人材雇用力で競争優位を保つ重要な施策と考えて、今後もアスリート社員たちをグループ各社一同心から応援してまいります。
＜会社概要＞
会社名：株式会社ルーセント
所在地：〒277-0872 千葉県柏市十余二348番地
代表者：代表取締役社長 中野吉広
ソフトテニス黎明期より140年間、国内シェアNO.1のソフトテニスボール「アカエム」をはじめ、各種スポーツ用品を提供しています。また、スポーツウェアの「LUCENT」「LUC＋」の製造・販売や、全国でテニスクラブやランニングステーションなどのスポーツ施設の運営も手掛けています。【スポーツコミュニティを通して日本中の人々の元気を応援します。】のスローガンを掲げ、福田勝志選手をはじめとするアスリート、さまざまなスポーツシーンを応援しています。
URL：https://lucent-sports.com/
事業内容：オリジナルブランド「ルーセント」「アカエム」の製造・販売、スポーツ用品・用具の販売、スポーツ施設工事、テニスクラブの再生運営、国内外ツアー企画運営
＜本リリースのお問い合わせ先＞
株式会社ルーセント 平野 info-post@lucent-corp.com
#アカエム140年 #アカエム #アカエムプラクティス
#ルクタス #ルーセント #ルーセントアスリートワークス #ルクタスアドベンチャーズ
#テニス #ソフトテニス #福田勝志 #佐藤政大
配信元企業：株式会社ルーセント
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マスターズ世界テニス選手権は、国際テニス連盟（ITF）が公認する世界最高峰の大会で、「シニア版グランドスラム」とも称されています。「国別対抗戦」と「個人戦」で構成されており、今年はイタリア・ローマで開催されます。
両選手は7月5日から10日にかけて開催の国別対抗戦に出場し、12日から18日にかけて行われる個人戦を戦います。
福田選手は2024年の国別対抗戦でも日本代表として戦い、準優勝と世界一にあと一歩のところで届きませんでした。今大会では悲願の達成に期待が高まります。
日の丸を背負って戦う福田プロ、佐藤プロの活躍が今から楽しみです！
コメント【福田勝志プロ】
3度目の日本代表として、佐藤政大プロとともに戦えることを非常に嬉しく思います。前回の日本開催での大会は準優勝に終わりましたので、今回なんとしても優勝を勝ち取りたいです。
個人戦においては、昨年1回戦敗退と悔しい結果に終わっています。まずは1勝して弾みをつけて上位進出を目指します。
コメント【佐藤政大プロ】
一度は諦めた選手生活でしたが、ベテランというジャンルで、少しずつ活躍ができるようになり、ルーセント、ルクタス、明日香野の皆様の応援のおかげで世界ランキング一位になれました。そして今度は夢であった日本代表になれました！ この歳になって初めて日本代表として世界選手権に参戦できる事になり本当に嬉しく思います！ また個人戦においても悲願の優勝を目指して頑張ります。
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＜大会情報【国別対抗戦】＞
大会名：マスターズ世界テニス選手権 国別対抗戦
ITF World Tennis Masters Tour 50・55 World Team Championships 2026 in Roma
開催日：2026年7月5日（日）～7月10日（金）
開催地：イタリア・ローマ
＜大会情報【個人戦】＞
大会名：マスターズ世界テニス選手権 個人戦
ITF World Tennis Masters Tour 50・55 World Individual Championships 2026 in Roma
開催日：2026年7月12日（日）～7月18日（金）
開催地：イタリア・ローマ
ルーセントは福田勝志選手に、大会出場に関わる費用の一切とルーセントウェアやLUC＋ウェア（ゲームシャツやハーフパンツ）を提供。さらにルーセントの大人向けウェアブランド「LUC＋」のSNSで活動報告を行なうなどのサポートを実施しています。
また、ルーセントは佐藤政大選手に、ルーセントウェアやLUC＋ウェア（ゲームシャツやハーフパンツ）を提供。さらにルーセントの大人向けウェアブランド「LUC＋」のSNSで活動報告を行なうなどのサポートを実施しています。
ルーセントは仕事にもスポーツにも全力で取り組むアスリート社員を応援しています。2023年12月18日に皆様にお知らせいたしましたルーセント「中期経営計画2024－2028」や親会社昭和ホールディングス株式会社・和菓子製造兄弟会社「明日香野」・工業用ゴム製造兄弟会社「昭和ゴム」が同日に発表しました「中期経営計画2024－2028」にありますように、このようなアスリートスタッフを雇用することは、今後とも人手不足の日本で、当社グループが人材雇用力で競争優位を保つ重要な施策と考えて、今後もアスリート社員たちをグループ各社一同心から応援してまいります。
＜会社概要＞
会社名：株式会社ルーセント
所在地：〒277-0872 千葉県柏市十余二348番地
代表者：代表取締役社長 中野吉広
ソフトテニス黎明期より140年間、国内シェアNO.1のソフトテニスボール「アカエム」をはじめ、各種スポーツ用品を提供しています。また、スポーツウェアの「LUCENT」「LUC＋」の製造・販売や、全国でテニスクラブやランニングステーションなどのスポーツ施設の運営も手掛けています。【スポーツコミュニティを通して日本中の人々の元気を応援します。】のスローガンを掲げ、福田勝志選手をはじめとするアスリート、さまざまなスポーツシーンを応援しています。
URL：https://lucent-sports.com/
事業内容：オリジナルブランド「ルーセント」「アカエム」の製造・販売、スポーツ用品・用具の販売、スポーツ施設工事、テニスクラブの再生運営、国内外ツアー企画運営
＜本リリースのお問い合わせ先＞
株式会社ルーセント 平野 info-post@lucent-corp.com
#アカエム140年 #アカエム #アカエムプラクティス
#ルクタス #ルーセント #ルーセントアスリートワークス #ルクタスアドベンチャーズ
#テニス #ソフトテニス #福田勝志 #佐藤政大
配信元企業：株式会社ルーセント
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