遠州織物の洋服生産で生じる端材&ハギレの一般向け無償配布サービスを開始！

株式会社HUIS

遠州織物を使用したアパレルブランド「HUIS（ハウス）」（本社：静岡県浜松市中央区神ヶ谷町）は、2026年4月xx日（x）より、洋服の生産過程で発生する遠州織物の端材＆ハギレを、特設サイト上で一般の方向けに提供するサービスを開始いたします。

HUISではこれまで、市内のこども園や小中学校、高校向けに遠州織物や地元の繊維産業についての出前授業をおこなうとともに、端材＆ハギレの配布をおこなって来ました。

一方で、地域外の教育機関・大学・服飾専門学校等からのお問い合わせや、アーティスト・クリエイターの方などからワークショップ等に活用したいという要望も多く頂くようになったことから、このたび「遠州織物ハギレプロジェクト」に関する特設サイトを開設しどなたでも気軽にお申し込みいただける無償配布サービスをスタートしました。

海外のメゾンブランドをはじめとする高級アパレル製品に使われている遠州織物ですが、一般の人にとって手に触れる機会は多くありません。この無償配布を通じてより多くの方に直接触れていただき、その風合いを実感していただける機会となることを期待いたします。HUISでは今後も遠州織物の魅力や繊維文化を全国に向けてよりいっそうPRしてまいります。

【HUIS 端材&ハギレの提供 一般向け配布スタート】

特設サイトURL：https://1-huis.com/hagire

開始日：2026年4月15日（金）

内容：ハギレは無償提供（段ボール120サイズ）、送料着払いでのお届け。ハギレの内容（色、柄、素材）選択不可。返品交換不可。

取り組みの背景と目的

現在、「HUIS（ハウス）」では、年間40,000着以上の製品を生産しています。洋服の生産過程では、裁断クズや仕上がり確認のためのハギレ生地などが発生し、それらは通常廃棄物となってしまいます。

当社では限りある資源の持続可能な取り組みの一環として、また、遠州織物の特別な風合いに触れ親しむことで遠州地域の伝統産業、さらに日本の繊維産業を知ってもらうきっかけづくりとして端材＆ハギレの提供をしています。

これまでの出前授業やハギレ提供の様子

遠州織物アパレルブランド「HUIS（ハウス）」

浜松市を拠点とし全ての商品を遠州織物で製作するアパレルブランド。全国７店のショールームや約80店の取扱店ほか国内外でのイベント等を展開。旧式のシャトル織機が現存する遠州産地の利点を活かし、シャトル織機が生み出す特別な風合いと機能性を持った生地に絞った製品製作を行い、全国にファンが広がっている。一般のアパレルブランドとは異なり、産地・産業を訴求する製品製作と情報発信を行う。

書籍『HUIS.の服づくり -遠州発の産地発ブランドがアパレルの常識を変える-』（主婦と生活社）を2024年3月出版、書籍『産地発アパレルという選択 -業界の常識に挑む遠州発アパレルブランドHUISの挑戦と軌跡-』（日刊現代/講談社）を2026年5月15日出版。

詳細を見る :https://1-huis.com/

渋谷SHOWROOM：東京都渋谷区渋谷2-24-12渋谷スクランブルスクエア9F garage内

丸の内SHOWROOM：東京都千代田区丸の内2丁目4-1丸の内ビルティング4F garage内

横浜SHOWROOM：神奈川県横浜市神奈川区金港町1-10横浜ベイクォーター3F noni内

立川SHOWROOM：東京都立川市緑町3-1GREEN SPRINGS E2-208 Rust内

名古屋SHOWROOM：愛知県名古屋市中村区平池町4-60-12 グローバルゲート3F garage内

豊橋SHOWROOM：愛知県豊橋市曙町南松原17 garage内

大阪SHOWROOM：大阪府大阪市北区梅田3-2-2 KITTE大阪3F garage内

HUISは、遠州産地に現存する貴重な旧式の「シャトル織機」で織られた遠州織物を中心に製品展開していることが特徴。元・浜松市職員として産業振興に携わっていた経歴を持つ松下昌樹（代表）を中心に、夫婦で2014年からスタートした産地発のアパレルブランド。2024年には、主婦と生活社より書籍出版。渋谷スクランブルスクエア9F(garage内)の「渋谷ショールーム」は、旗艦店として国内外の来客で賑わう。「遠州織物」は世界的なアパレル高級シャツ生地として業界の中では古くから知られた生地。通常の20～30倍の時間をかけゆっくりと織り上げるHUISの生地は、特別な風合いと機能性を持つ。

■SNS

HUIS onlinestore：https://1-huis.stores.jp

インスタグラム：https://www.instagram.com/1_huis

facebook：https://www.facebook.com/huisenshu

X：https://x.com/1_huis

YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCLrebj-XFaipt0rfw6K5MFQ

■プロジェクト

【縫う/織る/編む】ほぼ日×HUIS

https://1-huis.com/hobonichi

新R25×HUIS

https://1-huis.com/interview

遠州織物×久留女木の棚田プロジェクト

https://1-huis.com/kurumeki

HUIS×名古屋黒門付染山勝染工染め替えプロジェクト

https://1-huis.com/renew

大人の服選びは産地から！

https://1-huis.com/talk_sanchi

HUISのゆるふわラジオ

https://1-huis.com/yurufuwa_radio