ONESTRUCTION、buildingSMART International Summit - Tokyo 2026のプラチナスポンサーに就任

ONESTRUCTION株式会社

「建設とテクノロジーの架け橋になる」をミッションに、openBIMを中心とした建設分野のソリューションを開発するONESTRUCTION株式会社（本社：鳥取県鳥取市 代表取締役：西岡大穂）は、2026年10月6日～8日にベルサール羽田空港で開催される「buildingSMART International Summit - Tokyo 2026」において、プラチナスポンサーに就任したことをお知らせいたします。

buildingSMART International Summitについて

buildingSMART International Summit（以下、bSI Summit）は、世界中の建設・インフラ・ソフトウェア・行政・研究機関のプレイヤーが集い、openBIMをはじめとした建設業界の未来について議論する、世界最大級の国際カンファレンスです。建設業界におけるデータ連携、openBIM、デジタルインフラ、AI活用などをテーマに、世界各国の先進事例や研究成果、標準化の取り組みが共有されます。

2026年10月は日本開催となり、国内外から多くの関係者が集まる予定です。

スポンサー就任の背景

建設業界はいま、大きな転換点に立っています。人手不足、老朽化するインフラ、複雑化するプロジェクト、そして分断されたデータ。日本だけでなく、世界中で同様の課題が顕在化しています。

そのような状況の中で、設計・施工・維持管理にまたがるデータをつなぎ、業界全体をよりオープンかつ持続可能なものへと変えていく考え方として、openBIMやbuildingSMARTの取り組みへの注目が高まっています。

当社は2023年よりbuildingSMART Japanのダイヤモンドスポンサーとして活動しており、「建設とテクノロジーの架け橋になる」をミッションに掲げ、BIMデータ品質管理ツール「OpenAEC」をはじめ、建設データの構造化・活用に向けたプロダクト開発を進めてまいりました。また現在は、建設データの資産化を目指す新プロダクトの開発も進めております。今回、日本開催となるbSI Summit Tokyo 2026においてプラチナスポンサーを務めることで、openBIM companyとして、openBIM活用の可能性を、国内外へ発信してまいります。

今後について

当社は今後も、openBIMを中心とした建設データ活用の推進、BIM・AIを活用した建設DXソリューションの開発を通じて、建設業界における生産性向上と持続可能なインフラ社会の実現に取り組んでまいります。また、bSI Summit Tokyo 2026への協賛・参加を通じて、国内外の企業・研究機関・行政との連携をさらに強化し、日本から世界へ建設業界の新たな価値創出を発信してまいります。

関連情報

ONESTRUCTIONが参画した国土交通省を中心とする産学官チームがopenBIM Awards 2025にて日本初の最優秀賞を受賞しました

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000009.000056155.html

buildingSMART Internationalの正式開発メンバーになりました

https://onestruction.com/news/first_member_as_startup

「openBIM Awards2024」にて、日本企業史上初のファイナリストに選定されました

https://onestruction.com/news/openbim-awards2024