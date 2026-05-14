創業145周年を記念して、＜セイコー プロスペックス＞より、ベゼルのブルーが美しく際立つ限定モデルが登場

セイコーウオッチ株式会社

セイコーウオッチ株式会社（代表取締役会長 兼 CEO 兼 CCO：服部 真二、本社：東京都中央区）は＜セイコー プロスペックス＞より、セイコー創業145周年を記念した限定モデル2種を、6月10日（水）より発売いたします。「キャリバー6R55」を搭載したモデル（左）が希望小売価格192,500円（税込）で全世界4,000本限定、「キャリバー4R35」を搭載したモデルが希望小売価格83,600円（税込）で全世界9,999本限定です。

セイコーの創業者・服部金太郎は、1881年に、「服部時計店（現セイコーグループ株式会社）」を創業しました。「常に時代の一歩先を行く」という信条のもと、1913年には国産初の腕時計を完成させ、その後も日本の時計産業の発展に大きく寄与しました。

1960年代に入ると、世界初や国産初となる製品を次々に発表。1964年には国産初の機械式クロノグラフを、続く1965年には国産初のダイバーズウオッチを発売しました。さらに1969年には世界初となるクオーツ腕時計を世に送り出し、それと前後して海外市場へ本格的に進出するなど、様々な「革新と挑戦」を続け、現在のセイコーの礎となりました。

本作を含むセイコー創業145周年を記念した限定モデルでは、その1960年代に制定され、時代とともに磨き上げられて現在に至る「セイコー・ブルー」から着想を得たブルーをアクセントカラーとして採用しています。

＜セイコー プロスペックス＞は、ダイビングやスポーツ競技、登山などの正確なタイムマネジメントを必要とするアクティビティを楽しむための信頼性と本格機能を備えた総合スポーツウオッチブランドです。1965年に発売した国産初のダイバーズウオッチに端を発するセイコースポーツウオッチの歴史は、後に世界をリードするクロノグラフ開発へと発展し、現在に至るまで弛まぬ進化を続けています。そして、近年は、世界中で海洋保護活動を実施し、海の豊かさを守る取組みも行っています。

《商品特徴》

「セイコー・ブルー」に通ずる深みのあるブルーが特徴的な1965ヘリテージデザイン

キャリバー6R55を搭載した限定モデルは、「ダイバーズ 1965 ヘリテージ」のモデルをベースにしています。

セイコーのダイバーズウオッチの歴史は、1965年に誕生した国産初のダイバーズウオッチに端を発しています。1965年以来、セイコーは、その安全性、信頼性、使いやすさから、世界中のプロフェッショナルやスポーツ愛好家から支持されるダイバーズウオッチを数多く生み出してきました。

セイコーのダイバーズウオッチの原点を現代に受け継ぐ「ダイバーズ 1965 ヘリテージ」は、操作性を考慮して導き出された王道のデザインと、300m空気潜水用防水、約72時間の長いパワーリザーブを併せ持つ、高い機能性が特徴です。

爽やかなホワイトシルバーのダイヤルを採用し、ベゼルには「セイコー・ブルー」に着想を得た深みのあるブルーを採用しました。

中留は、簡単な操作で最大約15mmのサイズの微調整が可能です。着用した状態で中留を閉じたまま、サイドにあるボタンを両側から押すことで、長さを簡単に伸縮させることができます。調整の幅は約2.5mmずつ、6段階で行うことができます。これにより、潜水時の気圧の変化や、日常生活における腕周りの変化などにも対応ができ、常に快適な着用感を保ちます。

シャープなデザインが特徴のモデルは、ベゼルを2色に分けた限定モデルならではの特別仕様

キャリバー4R35を搭載した限定モデルは、大胆なケース形状をはじめとしたシャープなデザインが特徴です。

かん足（ラグ）には、刀でそぎ落としたかのような平面構成を強調することで、切れのあるデザインとしました。

さらに、ブレスレットのこまにもカット面を入れ、針やインデックスもシャープなデザインに統一することで、存在感に満ちた印象に仕上げています。

本作では「セイコー・ブルー」に通ずる深みのあるブルーとシルバーを組み合わせたベゼルを採用し、限定モデルならではの特別仕様としました。

≪商品仕様≫

セイコー創業145周年記念

＜セイコー プロスペックス＞

ダイバーズ 1965 ヘリテージ 限定モデル

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/10826/table/708_1_db88014219a8b418e7fb9d73918427a3.jpg?v=202605140151 ]

その他仕様

https://www.seikowatches.com/jp-ja/products/prospex/hbc005j

セイコー創業145周年記念

＜セイコー プロスペックス＞

メカニカル 限定モデル

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/10826/table/708_2_6fa6bbda2a8e267c01051f9a6e9c9628.jpg?v=202605140151 ]

その他仕様

https://www.seikowatches.com/jp-ja/products/prospex/hbb001j

(※)ダイヤシールド

日常使いの擦り傷や小傷から、時計本来の美しい輝きやきれいな仕上げを守るため、セイコーが独自に開発した表面加工技術です。

一般のお客様からのお問い合わせ先

セイコーウオッチ（株） お客様相談室

0120-061-012（通話料無料）

セイコーウオッチ（株）の公式 Web サイトアドレス

http://www.seikowatches.com

＜セイコー プロスペックス＞ の公式 Web サイトアドレス

https://www.seikowatches.com/jp-ja/products/prospex

※本リリースの内容は発表日時点の情報です。

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