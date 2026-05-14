株式会社MW、AWSジャパンの「フィジカルAI開発支援プログラム」に採択

株式会社MW

株式会社MW（東京都港区六本木、Co-Founder ＆ CEO：成田修造、以下「MW」）は、アマゾン ウェブ サービス ジャパン合同会社（以下「AWSジャパン」）が提供する「フィジカルAI開発支援プログラム by AWSジャパン」に採択されたことをお知らせいたします。本採択を機に、住宅空間におけるフィジカルAIの開発および実装を本格化します。

MWについて

MWは、建築とAI・ロボティクスの融合により、自ら環境を知覚し、状況を理解・判断し、自律的に行動する住宅――「Living Home」の実現を目指すスタートアップです。

現在「スマートホーム」と称される住宅の多くは、IoTを通じた家電の遠隔操作にとどまり、あらゆる操作が人の手を前提としています。さらに、メーカーごとにアプリが分散し、住まい全体を一元的に制御できないという構造的課題を抱えています。

MWが目指すのは、住宅自体がセンサーやAIを通じて環境を知覚し、文脈に応じた判断を行い、最適な行動を自ら実行する、真に自律的な住空間です。分散した機器やサービスを統合アプリケーションで一元管理する仕組みも併せて構築し、住まいのあらゆる機能をシームレスにつなぎます。家電のリモート操作や単純な自動化にとどまる従来のスマートホームの延長ではなく、住宅そのものを知能化された空間へ進化させることを目指します。

採択の背景と意義

住宅は、人間が最も長い時間を過ごす物理空間でありながら、ソフトウェアやAIによる変革が最も遅れてきた領域の一つです。フィジカルAIの開発はこれまで製造・物流など産業用途を中心に進んできましたが、少子高齢化や人手不足を背景に、生活空間における省人化・自動化への需要は急速に高まっています。

MWが取り組むのは、こうした課題に対し「住宅フィジカルAI」で応えるアプローチです。住宅フィジカルAIとは、住宅空間においてAIが自律的に環境を知覚・理解し、状況に応じた判断を行い、ロボットなどの物理的手段を通じて実際の行動を実行する技術体系を指します。

MWは、今住宅が果たしている機能の改善ではなく、「あらゆる技術の進化を取り入れた未来の家はどうあるべきか」という問いから出発し、住まいの概念そのものを再定義する取り組みを進めてまいりました。今回の採択は、こうした取り組みが単なる構想ではなく、実装可能な技術領域として評価されたものであり、住宅フィジカルAIという新たな領域における先行的な取り組みとして位置付けられます。

今後の取り組みと展望

MWは、住宅空間で稼働するAIロボットと、空間理解・意思決定・行動実行を統合したAIシステムの開発に取り組んでいます。具体的には、住宅内を稼働するAIロボットに加え、住宅内のセンサーやカメラから得られるデータを基盤に、Vision-Language-Action（VLA）モデルをはじめとするロボット基盤モデルを開発しています。

これにより、AIが空間の状況を理解し、文脈に応じた判断を行い、物理的な行動へとつなげることが可能になります。また、ロボットシステムとの連携を通じて、清掃・セキュリティ・エネルギー管理・介護支援といった住宅内の機能を、人の操作を前提としない形へ再設計していきます。

本採択を機に、AWSジャパンのクラウドインフラおよび技術支援を活用し、データ収集・前処理からモデル開発、シミュレーション、実環境への実装に至るまで、住宅フィジカルAIの開発パイプラインを一気通貫で強化してまいります。

エンジニア・研究者の採用について

MWは、建築・ソフトウェア・ハードウェアを統合し、日本発で世界に類を見ない「未来の家」の実装に挑んでいます。住宅にフィジカルAIを本格的に実装する取り組みは世界的にもほとんど例がなく、技術の方向性そのものを定義できるフェーズにあります。同時に、住宅は誰もが毎日使う空間だからこそ、その変革が届ける社会的インパクトは極めて大きいと考えています。

今回の採択を機に、フィジカルAIおよび住宅ロボティクス領域の開発体制をさらに強化するため、この挑戦を共に牽引する仲間を求めています。野心的な挑戦に魂が揺さぶられる時代の才能を歓迎します。

こちら(https://mwhome.design/careers)からぜひご応募ください。

■ 採用中のポジション（一部抜粋）[表1: https://prtimes.jp/data/corp/182267/table/1_1_4616fcbf5989aad0e6d12b76bccccf41.jpg?v=202605140151 ]

※ 上記以外にも、ロボット制御エンジニア・クラウドインフラエンジニア・ハードウェアエンジニアなどを募集しています。

【参考】フィジカルAI開発支援プログラム by AWSジャパンについて

AWSジャパンが2026年1月に開始した、フィジカルAI領域の開発を対象とした支援プログラムです。AWS上でVLAをはじめとしたロボット基盤モデル等を開発する、日本に法人または拠点を持つ企業・団体を対象としています。

データ収集からモデル開発、シミュレーション、実環境への実装に至るまで、フィジカルAI開発に必要なプロセス全体に対し、クラウドインフラと専門的な技術支援を組み合わせた環境が提供されます。計算資源の支援、エンジニア間の知見共有、導入企業との接続機会など、技術と実装の両面から開発を後押しする取り組みです。

プログラムの詳細はこちら(https://aws.amazon.com/jp/blogs/news/aws-japan-physical-ai-development-support-program/)を参照ください。

会社概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/182267/table/1_2_59d81fae88e1149b79c8d42db89280b5.jpg?v=202605140151 ]